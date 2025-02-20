Жена Алексея Арестовича подала на развод - детали

Анастасия Арестович приняла важное решение.

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Анастасия Арестович разрывает брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Арестович, Алексей Арестович

Кратко:

Анастасия Арестович подала заявление на развод

Алексей Арестович пока не давал комментариев по этому поводу

Жена украинского скандального блогера Алексея Арестовича, который уехал за границу после увольнения из поста внештатного советника президента Украины, психолог Анастасия Арестович подала на развод.

Как сообщает сайт "Главком", соответствующее сообщение появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Анастасия подала заявление о разводе в Соломенский районный суд Киева 11 февраля 2025 года. Пока супруги никак не прокомментировали решение развестись.

Напомним, осенью 2022 года Арестович рассказывал, что хочет стать президентом Украины, а вот Анастасия тогда призналась, что еще не думала, какой же первой леди она могла бы быть.

"Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом. Будем смотреть по обстоятельствам", - говорила Анастасия.

Заявление Анастасии Арестович о разводе с мужем / фото: скрин reyestr.court.gov.ua/

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такой Алексей Арестович? Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

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