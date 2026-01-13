Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

Кратко:
Украинская телеведущая Оксана Гутцайт похвасталась своей "обновкой". Об этом она рассказала в проекте Showroom на Люкс ФМ.
По словам ведущей, меньше года назад она стала обладательницей нового автомобиля Audi стоимостью около 60 тысяч долларов (2 600 000 грн). О стоимости машины ведущая узнала по телефону у своего супруга Вадима.
Она также рассказала, что это не был подарок, а просто обновка. Накануне ведущая продала свой Lexus, на котором она ездила восемь лет.
Ведущая добавила, что основным критерием стало удобство и вместительность автомобиля.
Гутцайт объяснила, что главным аргументом при выборе машины стало прежде всего удобство для семьи — просторный салон и вместительный багажник.
"Надо из-за того, что у меня малый и малая, а еще родители приезжают. Но мне реально надо, чтобы переехать с места на место", — сказала ведущая.
О персоне: Оксана Гутцайт
Оксана Гутцайт - украинская журналистка, радио- и телеведущая. Работала ведущей на БТБ, "НТН", "Новый канал", "1+1". Ныне работает на телеканале "ICTV" ведущей "Фактов. Информационный выпуск".
