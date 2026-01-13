Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

Накануне ведущая продала свой Lexus, на котором она ездила восемь лет.

Украинская телеведущая Оксана Гутцайт похвасталась своей "обновкой". Об этом она рассказала в проекте Showroom на Люкс ФМ.

По словам ведущей, меньше года назад она стала обладательницей нового автомобиля Audi стоимостью около 60 тысяч долларов (2 600 000 грн). О стоимости машины ведущая узнала по телефону у своего супруга Вадима.

Она также рассказала, что это не был подарок, а просто обновка. Накануне ведущая продала свой Lexus, на котором она ездила восемь лет.

Ведущая добавила, что основным критерием стало удобство и вместительность автомобиля.

Гутцайт объяснила, что главным аргументом при выборе машины стало прежде всего удобство для семьи — просторный салон и вместительный багажник.

"Надо из-за того, что у меня малый и малая, а еще родители приезжают. Но мне реально надо, чтобы переехать с места на место", — сказала ведущая.

О персоне: Оксана Гутцайт Оксана Гутцайт - украинская журналистка, радио- и телеведущая. Работала ведущей на БТБ, "НТН", "Новый канал", "1+1". Ныне работает на телеканале "ICTV" ведущей "Фактов. Информационный выпуск".

