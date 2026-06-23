Пригоревший жир исчезнет из духовки за считанные минуты: какие простые средства помогут

Эксперты отмечают, что при ежедневном или интенсивном использовании духовки генеральную уборку необходимо проводить еженедельно.

https://glavred.info/lifehack/prigorevshiy-zhir-ischeznet-iz-duhovki-za-schitannye-minuty-kakie-prostye-sredstva-pomogut-10775030.html Ссылка скопирована

Как правильно мыть духовку / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

видео дня

Как удалить пригоревший жир и грязь из духовки

Что делать, чтобы духовка дольше оставалась чистой

Со временем на стеклянных дверцах, противнях и внутренних стенках духовых шкафов образуется плотный золотисто-коричневый налет. Этот нагар не только мешает контролировать процесс приготовления блюд, но и становится причиной появления неприятного запаха, задымления кухни и даже срабатывания пожарной сигнализации при каждом включении.

Поскольку жир и брызги пищи быстро въедаются в поверхности под действием высоких температур, очистка духовки требует правильного подхода. Об этом пишет SouthernLiving.

Эксперты отмечают, что при ежедневном или интенсивном использовании духовки генеральную уборку необходимо проводить еженедельно. Если прибор включается редко, достаточно одного ухода в месяц. При этом регулярное протирание дна и стенок после приготовления блюд значительно снижает риск задымления.

Чтобы эффективно удалить застарелую грязь и не повредить внутреннее покрытие техники, рекомендуется отказаться от агрессивной бытовой химии в пользу безопасных подручных средств.

Что понадобится для очистки

Перед началом процедуры необходимо подготовить:

жидкое мыло для посуды и воду;

мягкую губку, текстильную салфетку и кухонное полотенце;

мягкую нейлоновую щетку;

пищевую соду (эффективное средство против стойкого нагара);

спрей для стекол или очиститель на основе уксуса;

бумажные полотенца.

Пошаговый процесс ухода за духовкой

Шаг 1: Подготовка и разборка

В целях безопасности перед началом любых манипуляций духовку обязательно нужно отключить от электросети (или перекрыть газ) и дождаться её полного остывания.

Из духовки извлекаются все съемные элементы: решетки, противни и поддоны для сбора жира. Крупные остатки пищи или нагара удаляются, а сами детали помещаются в раковину или ванну с теплой мыльной водой для размачивания.

Шаг 2: Очистка внутренней камеры

Внутренние стенки духовки и резиновые уплотнители вокруг дверцы протираются влажной губкой с мыльным раствором.

Если в духовке есть открытые нагревательные элементы (ТЭНы), их запрещено обрабатывать мылом или химикатами. Налет с них удаляется исключительно сухой нейлоновой щеткой.

Для очистки внутреннего стекла и стенок используется паста из пищевой соды и воды. Смесь наносится на загрязнённые участки на несколько минут, после чего нагар аккуратно счищается губкой. Остатки соды смываются чистой водой, а поверхности вытираются насухо бумажными полотенцами для придания блеска.

Шаг 3: Мытье дек и решеток

Съемные детали, вымоченные в воде, очищаются с помощью нейлоновой щетки или шероховатой стороны губки. Использование металлических мочалок не допускается, поскольку они повреждают защитное или антипригарное покрытие.

Для сложных загрязнений также можно использовать содовую пасту. Перед обратной установкой все элементы тщательно просушиваются полотенцем.

Шаг 4: Обработка внешних поверхностей

Внешняя часть корпуса и панель управления протираются влажной салфеткой. Липкий жировой налет удаляется мыльной водой с последующим протиранием чистой салфеткой. Для придания зеркального блеска стеклянной внешней части дверцы используются средства для мытья стекол или растворы на основе уксуса вместе с бумажными полотенцами.

Перед следующим использованием духовой шкаф оставляют с открытыми дверцами до полного высыхания.

Рекомендации для длительного сохранения чистоты

Будьте осторожны с выстиланием дна: многие пользователи застилают поддоны или само дно духовки алюминиевой фольгой или многоразовыми защитными пленками, чтобы избежать мытья. Однако многие производители строго запрещают этот метод из-за нарушения циркуляции воздуха и высокого риска перегрева техники. Перед использованием таких аксессуаров следует ознакомиться с инструкцией к прибору.

многие пользователи застилают поддоны или само дно духовки алюминиевой фольгой или многоразовыми защитными пленками, чтобы избежать мытья. Однако многие производители строго запрещают этот метод из-за нарушения циркуляции воздуха и высокого риска перегрева техники. Перед использованием таких аксессуаров следует ознакомиться с инструкцией к прибору. Правильное запекание блюд: продукты, которые могут активно брызгать жиром (например, жирное мясо или пицца на решетке), рекомендуется готовить в кулинарных рукавах, закрытых формах или плотно накрывать фольгой, следя за тем, чтобы она не перекрывала вентиляционные отверстия.

продукты, которые могут активно брызгать жиром (например, жирное мясо или пицца на решетке), рекомендуется готовить в кулинарных рукавах, закрытых формах или плотно накрывать фольгой, следя за тем, чтобы она не перекрывала вентиляционные отверстия. Быстрая профилактика: если во время приготовления на дно духовки что-то пролилось или упало, лучше удалить загрязнения сразу после остывания прибора. Это займет минимум времени и предотвратит обугливание грязи во время последующих запеканий.

Интересное по теме:

Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving — это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред