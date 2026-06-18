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Стекло духовки будет сиять без царапин: подходит для каждого дома

Константин Пономарев
18 июня 2026, 12:22
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Пригоревший жир и темные пятна на стекле духовки можно удалить без агрессивной химии. Специалисты назвали безопасный и доступный способ.
Духовку можно очистить без риска повреждений
Духовку можно очистить без риска повреждений / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему пятна на стекле духовки становятся все заметнее со временем
  • Как очистить дверцу без дорогих чистящих средств
  • Какой инструмент может безвозвратно испортить стекло

Жирные брызги, пригоревшие капли и темные пятна на стекле духовки способны испортить вид даже самой ухоженной кухни. Многие хозяйки пытаются избавиться от загрязнений с помощью жестких губок или агрессивной химии, однако такие методы нередко оставляют царапины и разводы.

Эксперты по уборке рассказали о безопасном способе вернуть стеклу духовки чистоту без риска повреждений. По словам специалиста Алисии Соколовски, справиться даже со стойкими загрязнениями помогают обычные средства, которые есть практически в каждом доме. Об этом пишет Martha Stewart.

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Как очистить стекло духовки пищевой содой

Для приготовления чистящей пасты достаточно смешать две столовые ложки пищевой соды с небольшим количеством теплой воды. Затем полученную смесь наносят на загрязненные участки стекла и оставляют на 10–15 минут.

После этого остатки пасты аккуратно удаляют салфеткой из микрофибры или мягкой губкой. Для размягченных загрязнений можно использовать пластиковый или силиконовый скребок.

Металлические инструменты способны оставить на стекле заметные царапины
Металлические инструменты способны оставить на стекле заметные царапины / Фото: скриншот с Youtube

Металлические инструменты способны оставить на стекле заметные царапины.

Что делать с очень стойкими пятнами

Если загрязнения въелись в поверхность и не удаляются обычным способом, эксперты советуют усилить действие соды белым уксусом. После нанесения пасты стекло слегка сбрызгивают уксусом. В результате химической реакции смесь начинает пениться и помогает размягчить пригоревший жир.

Через 10–15 минут загрязнения легко удаляются влажной губкой. Затем поверхность необходимо промыть чистой водой и насухо отполировать, чтобы избежать разводов.

Пароочиститель как альтернатива химии

Специалист по ремонту бытовой техники Деннис Годынюк рекомендует использовать пароочиститель для удаления легких и средних загрязнений. Горячий пар помогает размягчить остатки пищи и жира без применения агрессивных химических средств.

Для приготовления чистящей пасты понадобится сода
Для приготовления чистящей пасты понадобится сода / Фото: скриншот с Youtube

По его словам, такой метод особенно подходит людям, которые предпочитают экологичные способы уборки и хотят избежать резких запахов чистящих составов.

Какие ошибки могут испортить стекло

Перед началом уборки важно убедиться, что духовка полностью остыла. Резкий перепад температур может привести к повреждению стекла, а работа с горячей поверхностью повышает риск ожогов.

Специалисты рекомендуют использовать только мягкие губки
Специалисты рекомендуют использовать только мягкие губки / Фото: скриншот с Youtube

Также специалисты рекомендуют использовать только мягкие губки, микрофибру и пластиковые скребки. Металлические щетки способны оставить повреждения, которые впоследствии устранить гораздо сложнее, чем обычные пятна.

Ранее Главред писал о том, как быстро очистить ручки плиты. Застарелый жир можно удалить за считанные минуты. Эксперт по уборке Бритни Ланкастер рассказала о быстром и доступном методе очистки.

Также сообщалось о том, что старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств. Многие хозяйки тратят немало времени и средств на борьбу с известковым налетом и следами мыла в ванной комнате. Однако одна женщина рассказала о простом методе уборки, который переняла у своей родственницы.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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