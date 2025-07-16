Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что означают цифры 4733, 4734, 4735: как определить настоящий ГОСТ

Сергей Кущ
16 июля 2025, 19:14
28
Если вы хотите получить вкусное и качественное мороженое, обязательно обращайте внимание на цифры.
Что означают цифры 4733, 4734, 4735
Что означают цифры 4733, 4734, 4735 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое мороженое самое полезное
  • Что значат обозначения на мороженом

С приходом лета спрос на мороженое стремительно растет. Однако, выбирая холодный десерт, многие покупатели обращают внимание не только на вкус, но и на состав продукта.

Один из важных ориентиров на упаковке — маркировка с цифрами 4733, 4734 и 4735. Что они значат и как помочь себе выбрать действительно качественное мороженое?

видео дня

Что означают ДСТУ 4733, 4734 и 4735 на упаковке мороженого

Эти цифры — не случайный набор. Это обозначения стандартов ДСТУ (государственных стандартов Украины), по которым произведено мороженое. Они указывают на состав продукта и его сырьевую базу:

  • ДСТУ 4733:2007 — это настоящее пломбирное мороженое, изготовленное исключительно из молочного сырья. Такое мороженое самое дорогое, так как производство на основе натурального молока обходится производителям дороже. Оно отличается насыщенным вкусом и высокой пищевой ценностью. Если вы ищете качественное натуральное мороженое, выбирайте именно этот стандарт.
  • ДСТУ 4735:2007 — мороженое с комбинированным составом. В нем помимо молочного сырья используются также жиры животного происхождения. Такой продукт стоит дешевле и более доступен массовому потребителю, но по вкусу и пользе уступает мороженому по ДСТУ 4733.
  • ДСТУ 4734:2007 — этот стандарт используется для плодово-ягодного мороженого, сорбетов и фруктового льда. Продукты с такой маркировкой не содержат молока и часто подходят для вегетарианцев или людей с непереносимостью лактозы. Они освежающие, легкие и пользуются особой популярностью в жаркую погоду.

Как выбрать действительно хорошее мороженое?

По словам Татьяны Шарахматовой, директора учебно-научного института пищевых технологий им. Н.А. Гришина Одесского национального технологического университета, ориентироваться стоит именно на маркировку ДСТУ.

"Если человек хочет быть уверен, что он покупает мороженое, произведенное исключительно из молочного сырья, следует отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ДСТУ 4733:2007", — отмечает эксперт.

О персоне: Татьяна Шарахматова

Шарахматова Т.Е. в 1990 г. получила диплом специалиста по специальности "Технология молока и молочных продуктов" в Одесском технологическом институте пищевой промышленности им. М.В.Ломоносова и получила квалификацию инженера-технолога.

Преподает следующие дисциплины: "Технологии пищевых производств" (СВО бакалавр, специальность 181-Пищевые технологии); "Проектирование предприятий пищевой отрасли" (СВО бакалавр, специальность 181- Пищевые технологии, ОПП "Технологическая экспертиза и безопасность пищевой продукции"); руководитель курсовых работ и дипломных работ СВО бакалавр и магистр ОПП "Технологическая экспертиза и безопасность пищевой продукции".

Кроме маркировки, стоит учитывать и другие факторы:

  • Состав: избегайте мороженого с большим количеством стабилизаторов, ароматизаторов и растительных жиров.
  • Упаковка: она должна быть целой, без повреждений и наледи.
  • Срок годности: всегда проверяйте дату производства и условия хранения.
  • Консистенция: качественное мороженое не должно быть рыхлым или покрытым кристаллами льда — это признак повторной заморозки.

Сегодня производители активно экспериментируют: добавляют шоколад разных видов, орехи, джемы, фрукты, мак и даже зефир. Но основа качественного продукта — это соблюдение технологии и правильный выбор сырья.

Смотрите видео о том, как приготовить домашнее мороженое:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мороженое интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Град, грозы и мощный ветер: области, которые пострадают от сильной непогоды

Град, грозы и мощный ветер: области, которые пострадают от сильной непогоды

19:44Синоптик
Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

19:20Война
Больница не справляется, есть погибшие и много раненых: РФ ударила бомбами по Доброполью

Больница не справляется, есть погибшие и много раненых: РФ ударила бомбами по Доброполью

19:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

"Вынесли все ценное": дом Софии Ротару ограбили

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

Переломный момент: к концу июля 4 знака зодиака начнут новую главу жизни

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

Какая республика "отвалится" первой: появился сценарий распада РФ

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Придут удача и достаток: 6 знаков зодиака, которым повезет 16 июля

Последние новости

19:44

Град, грозы и мощный ветер: области, которые пострадают от сильной непогоды

19:39

Когда собирать лук летом 2025 года: как сделать, чтобы урожай пролежал дольшеВидео

19:20

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

19:20

Больница не справляется, есть погибшие и много раненых: РФ ударила бомбами по ДобропольюФото

19:14

Что означают цифры 4733, 4734, 4735: как определить настоящий ГОСТ

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
19:10

РФ накапливает производство Шахедов: что грозит Украинемнение

19:05

Лето без кондиционера: как не "растаять" от жары в квартире

19:05

Нардепам пожизненно будут платить и не только: что известно о создании нового статуса

18:55

Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились

Реклама
18:49

Как охладиться в жару за секунды - проверенные методы, которые реально работаютВидео

18:45

Что задумал Трамп и почему Путин может согласиться на переговоры: подробности

18:44

В квартире матери погибшего пилота "Джуса" прошел обыск: в ГБР сделали заявление

18:24

Предупреждение о "кусачих" штрафах: сколько налогов вычленят после продажи авто

18:21

Трамп сделал признание о Путине и войне в Украине

18:17

По Украине пронесся торнадо, объявлен І уровень опасности: в Сети разлетелось видеоВидео

18:07

Плесень в душе исчезнет, если обработать поверхность двумя копеечными средствами

17:59

Через сколько лет Черное и Азовское море станут безопасными - тревожный прогноз

17:43

Украинцы старше 60 лет теперь могут служить в ВСУ: Рада приняла закон

17:37

Обменять доллары больше не так легко: какие купюры конфискуют безвозвратно

17:28

Расстрел полковника СБУ: в The Guardian узнали, кто стоит за громким убийством

Реклама
17:23

В жизнь ворвутся проблемы и потеряете счастье: что нельзя делать 17 июля, приметы

17:16

На прилавках Украины больше нет любимой рыбы: почему начался кризис и дефицит

17:09

На майонез больше не посмотрите: заправка для салата, как в ресторане

16:58

Массированные удары РФ на паузе - чего испугался Путин и что заставит его закончить войну

16:38

Минимальная зарплата в Украине повысится совсем скоро: что будет с доходами

16:30

Не навредит ли человеку, если в его одежду одели умершего: священник раскрыл правдуВидео

16:18

Водители нашли загадочный шнур в багажнике авто: зачем он нужен

16:12

"Лезет к детям": Баскова вывели на чистую воду в РФ

16:09

В ВСУ заявили об уничтожении позиций на юге и раскрыли, есть ли продвижение РФ

15:55

Израиль ударил по Министерству обороны Сирии в Дамаске - первые подробности

15:53

Агент Маланка: в Сети завирусились мемы о первой леди США из-за ее поддержки УкраиныФото

15:45

Цены покажут обратную динамику: сэкономят ли украинцы на продуктах в июле

15:43

До 3 тысяч грн в августе: некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты

15:16

Зачем водители в июле закрывают шины картонными коробками: хитрый лайфхак

15:14

Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку - как голосовали нардепы

15:04

Фонд "Паладины" обвиняет Шабунина в присвоении авто, которое передали для обороны страны

15:03

В чем отличие Байдена от Трампа: Зеленский сделал неожиданное заявление

14:56

"Говорили с Трампом об этом": Зеленский сказал, что принудит Путина к переговорам

14:15

"Через 3 дня что-то может произойти": эксперт оценил ультиматум Трампа России

14:12

Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Реклама
14:04

Бьет быстро и точно: украинский дрон-перехватчик успешно сбивает российские БпЛА

13:59

Без картофеля и на свекольном квасе: как готовили борщ более 150 лет назад

13:53

Грозы с градом и шквалами вытеснят жару: известна дата резкого похолодания до +20

13:50

Чем отличаются 2 девушки: лучшая загадка для проверки внимательности за 19 секунд

13:49

Невестка Виктора Ющенко впервые показала лицо самого маленького внука экс-президента

13:18

"Это было преднамеренно": Россия атаковала в Виннице завод польской компанииФото

13:11

Украина может бить по нефтяным терминалам: прогноз ударов вглубь РоссииВидео

13:01

Называли "папочкой": WSJ выяснил, как Трампа уговорили предоставить Украине Patriot

12:46

Пенсионеры Украины могут потерять выплаты: в ПФУ назвали причину и как избежать

12:40

Обнимали и прижимались: Меладзе застукали с двумя молодыми девушками

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять