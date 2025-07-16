Что означают цифры 4733, 4734, 4735: как определить настоящий ГОСТ

Если вы хотите получить вкусное и качественное мороженое, обязательно обращайте внимание на цифры.

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Что означают цифры 4733, 4734, 4735 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какое мороженое самое полезное

Что значат обозначения на мороженом

С приходом лета спрос на мороженое стремительно растет. Однако, выбирая холодный десерт, многие покупатели обращают внимание не только на вкус, но и на состав продукта.

Один из важных ориентиров на упаковке — маркировка с цифрами 4733, 4734 и 4735. Что они значат и как помочь себе выбрать действительно качественное мороженое?

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Что означают ДСТУ 4733, 4734 и 4735 на упаковке мороженого

Эти цифры — не случайный набор. Это обозначения стандартов ДСТУ (государственных стандартов Украины), по которым произведено мороженое. Они указывают на состав продукта и его сырьевую базу:

ДСТУ 4733:2007 — это настоящее пломбирное мороженое , изготовленное исключительно из молочного сырья . Такое мороженое самое дорогое, так как производство на основе натурального молока обходится производителям дороже. Оно отличается насыщенным вкусом и высокой пищевой ценностью. Если вы ищете качественное натуральное мороженое , выбирайте именно этот стандарт.

— это , изготовленное исключительно из . Такое мороженое самое дорогое, так как производство на основе натурального молока обходится производителям дороже. Оно отличается насыщенным вкусом и высокой пищевой ценностью. Если вы ищете , выбирайте именно этот стандарт. ДСТУ 4735:2007 — мороженое с комбинированным составом . В нем помимо молочного сырья используются также жиры животного происхождения . Такой продукт стоит дешевле и более доступен массовому потребителю, но по вкусу и пользе уступает мороженому по ДСТУ 4733.

— мороженое с . В нем помимо молочного сырья используются также . Такой продукт стоит дешевле и более доступен массовому потребителю, но по вкусу и пользе уступает мороженому по ДСТУ 4733. ДСТУ 4734:2007 — этот стандарт используется для плодово-ягодного мороженого, сорбетов и фруктового льда. Продукты с такой маркировкой не содержат молока и часто подходят для вегетарианцев или людей с непереносимостью лактозы. Они освежающие, легкие и пользуются особой популярностью в жаркую погоду.

Как выбрать действительно хорошее мороженое?

По словам Татьяны Шарахматовой, директора учебно-научного института пищевых технологий им. Н.А. Гришина Одесского национального технологического университета, ориентироваться стоит именно на маркировку ДСТУ.

"Если человек хочет быть уверен, что он покупает мороженое, произведенное исключительно из молочного сырья, следует отдавать предпочтение продукции, изготовленной по ДСТУ 4733:2007", — отмечает эксперт.

О персоне: Татьяна Шарахматова Шарахматова Т.Е. в 1990 г. получила диплом специалиста по специальности "Технология молока и молочных продуктов" в Одесском технологическом институте пищевой промышленности им. М.В.Ломоносова и получила квалификацию инженера-технолога. Преподает следующие дисциплины: "Технологии пищевых производств" (СВО бакалавр, специальность 181-Пищевые технологии); "Проектирование предприятий пищевой отрасли" (СВО бакалавр, специальность 181- Пищевые технологии, ОПП "Технологическая экспертиза и безопасность пищевой продукции"); руководитель курсовых работ и дипломных работ СВО бакалавр и магистр ОПП "Технологическая экспертиза и безопасность пищевой продукции".

Кроме маркировки, стоит учитывать и другие факторы:

Состав : избегайте мороженого с большим количеством стабилизаторов, ароматизаторов и растительных жиров.

: избегайте мороженого с большим количеством стабилизаторов, ароматизаторов и растительных жиров. Упаковка : она должна быть целой, без повреждений и наледи.

: она должна быть целой, без повреждений и наледи. Срок годности : всегда проверяйте дату производства и условия хранения.

: всегда проверяйте дату производства и условия хранения. Консистенция: качественное мороженое не должно быть рыхлым или покрытым кристаллами льда — это признак повторной заморозки.

Сегодня производители активно экспериментируют: добавляют шоколад разных видов, орехи, джемы, фрукты, мак и даже зефир. Но основа качественного продукта — это соблюдение технологии и правильный выбор сырья.

Смотрите видео о том, как приготовить домашнее мороженое:

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