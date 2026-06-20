В Украине предлагают ограничить показ турецких сериалов – петиция

По мнению автора петиции, засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт.

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В Украине требуют ограничить показ турецких сериалов / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Петиция предлагает установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире

Петиция предлагает также ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании

В Украине предлагают ограничить трансляцию турецких сериалов и усилить поддержку национального кинопроизводства. Об этом говорится в петиции №41/010118-26еп на сайте Кабинета министров Украины.

По мнению автора петиции Максима Реки, засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт, что негативно влияет на развитие отечественной киноиндустрии и культурного пространства.

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"В условиях войны и необходимости укрепления национальной идентичности, важно создавать благоприятные условия для развития украинского медиапродукта, поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров. Денежные средства от рекламы и показа контента должны способствовать развитию национального культурного продукта", - подчеркивает создатель петиции.

Что предлагает петиция

Установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире.

Оказать дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов.

Ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании.

Содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов.

Река считает, что такие меры будут способствовать развитию украинской культуры, поддержке национального производителя и укреплению информационного пространства Украины.

Несмотря на то, что петиция была опубликована на сайте еще в понедельник, 15 июня, спустя пять дней ее подписали пока что только 15 человек. Чтобы обращение рассмотрели в правительстве, необходимо собрать 25 тысяч подписей. На это есть еще 87 дней.

В Украине предлагают ограничить трансляцию турецких сериалов / Фото: petition.kmu.gov.ua

Кстати, турецкие сериалы остаются довольно популярными среди украинских зрителей. Среди самых рейтинговых сериалов производства Турции - "Великолепный век", "Королек - птичка певчая", "Постучись в мою дверь" и другие.

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Турецкие сериалы - главное

Ранее Главред сообщал, что турецкий актер Озан Гювен, известный по роли Рустема-паши в сериале "Великолепный век", осужден за умышленное нанесение телесных повреждений. В суд на артиста подала его бывшая возлюбленная Дениз Булсутуз.

Турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана в историческом сериале "Великолепный век" приговорен к тюремному сроку. Суд признал его виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Актера приговорили к лишению свободы на два года и три месяца лишения свободы.

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