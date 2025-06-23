Рустем-паша из "Великолепного века" приговорен к тюремному сроку - детали

Вкратце:
- Недавно завершилось пятилетнее судебное разбирательство по делу о нанесении Озаном Гювеном телестных повреждений подруге
- Артиста ожидает немалый тюремный срок
Турецкий актер Озан Гювен, известный по роли Рустема-паши в сериале "Великолепный век", осужден за умышленное нанесение телесных повреждений. В суд на артиста подала его бывшая возлюбленная Дениз Булсутуз. Об этом сообщает издание Karar.
Согласно показаниям Булсутуз, в июне 2020 года Гювен удерживал ее и избивал кулаками около часа, после чего ей удалось сбежать от обидчика. Дениз обратилась с заявлением в полицию, а затем - в суд.
Рассмотрение дела Булсутуз против Гювена длилось пять лет. На днях 58-ой уголовный суд первой инстанции Стамбула вынес актеру приговор: заключение сроком в два года и три месяца. Защитники артиста обжалуют это решение. В случае, если апелляционный суд поддержит приговор Суда первой инстанции, Озан Гювен отправится отбывать тюремный срок.
К слову, Дениз Булсутуз получила от бывшего бойфренда встречный иск - за причинение ему легких телесных повреждений, но была оправдана судом.
В своем блоге в Instagram Дениз празднует победу над Озаном Гювеном. "Сегодня я все еще жду того дня, когда он отправится в тюрьму, но теперь я чувствую себя более спокойно", - отметила она. Также она добавила что пятилетнее судебное разбирательство она начала не только ради собственной безопасности - своим примером Булсутуз хотела вдохновить женщин, которые пережили насилие, не молчать, и говорить об этом открыто.
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Что такое Великолепный век?
Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.
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