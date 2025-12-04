Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Вы узнаете:
- Как правильно нарезать продукты овощерезкой
- Как быстро и легко нарезать салаты к новогоднему столу
Круглая сеточка для нарезки продуктов в предновогодний период становилась главным инструментом на кухне, ведь ею многие нарезали Оливье и другие салаты.
Однако Главред выяснил, что большинство делало это неправильно. Украинский блогер София Сизова в TikTok показала лайфхак, как упростить приготовление салата с помощью овощерезки.
Как правильно пользоваться круглой овощерезкой
Люди привыкли брать овощерезку в руки и протискивать пальцами сквозь нее ингредиенты. Однако такой способ не самый лучший, ведь на него надо потратить много времени и усилий.
Вместо этого блогер предлагает положить овощерезку на обычную банку и протискивать внутрь нее все продукты. Так салат будет и легче и гораздо быстрее готовить.
Смотрите видео, как пользоваться овощерезкой для Оливье:
Читайте также:
- Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки
- Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева
- Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло
О персоне: София Сизова
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред