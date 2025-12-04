Укр
Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Анна Косик
4 декабря 2025, 05:04
У многих дома до сих пор есть круглая овощерезка, с помощью которой раньше нарезали все для Оливье. Но мало кто знает, как ею пользоваться.
Крутой способ нарезать Оливье за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как правильно нарезать продукты овощерезкой
  • Как быстро и легко нарезать салаты к новогоднему столу

Круглая сеточка для нарезки продуктов в предновогодний период становилась главным инструментом на кухне, ведь ею многие нарезали Оливье и другие салаты.

Однако Главред выяснил, что большинство делало это неправильно. Украинский блогер София Сизова в TikTok показала лайфхак, как упростить приготовление салата с помощью овощерезки.

Как правильно пользоваться круглой овощерезкой

Люди привыкли брать овощерезку в руки и протискивать пальцами сквозь нее ингредиенты. Однако такой способ не самый лучший, ведь на него надо потратить много времени и усилий.

Вместо этого блогер предлагает положить овощерезку на обычную банку и протискивать внутрь нее все продукты. Так салат будет и легче и гораздо быстрее готовить.

Смотрите видео, как пользоваться овощерезкой для Оливье:

О персоне: София Сизова

София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

