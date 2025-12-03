Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Вы узнаете:
Появление конденсата в домах - надоедливая проблема, которая беспокоит многих украинцев в холодное время года. Каждое утро вытирать окна от конденсата - дело не из приятных. К тому же, чрезмерная влажность в квартире или доме может навредить здоровью и вызвать появление плесени. Главред выяснил, как избавиться от конденсата в доме без лишних усилий.
Эксперты отмечают, что именно в спальнях конденсат на окнах появляется чаще всего, ведь в течение ночи мы дышим и потеем. Это совпадает с периодом, когда температура обычно опускается до минимума: на улице резко холодает, а отопление некоторые украинцы выключают на ночь.
"Это идеальные условия для образования конденсата. А там, где конденсат образуется регулярно, плесень появляется так же неизбежно, как ночь следует за днем", - говорят эксперты, которых цитирует Express.co.
Чтобы избежать появления конденсата, специалисты рекомендуют держать двери спален зимой приоткрытыми.
"Итак, если оставить двери спальни открытыми или приоткрытыми на ночь, это будет способствовать циркуляции воздуха и уменьшению конденсата. Это особенно актуально, когда в одной комнате находятся два человека", - говорят эксперты.
Они также рекомендуют поддерживать в доме теплую температуру воздуха и открывать окна, особенно после душа.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
