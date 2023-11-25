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Выбросьте ее из аптечки немедленно: врач рассказала о реальном вреде от "зеленки"

Юрий Берендий
25 ноября 2023, 04:00
В домашних аптечках многих людей есть такие медицинские средства, которые почему-то никогда не теряют популярности. Главред выяснил почему" зеленка " вредна.
Выбросьте ее из аптечки немедленно: врач рассказала о реальном вреде от 'зеленки'
Почему "зеленка" опасна - семейный врач опровергла советский миф / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pinterest.com

"Зеленка" часто используется для обработки кожи при порезах, царапинах, или для лечения некоторых кожных проблем.

Как указывает семейный врач Марина Сикорская в своем Instagram, лечение зеленкой недоступно в западных аптеках. И мало кто даже знает о нем.

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"Брильянтовый (или бриллиантовый) или "зеленка" - это из самых популярных дезинфицирующих средств на территории бывшего Советского Союза, но который редко используется в странах с развитой медициной (десятилетиями) из-за существования более эффективных дезинфицирующих средств", - указывает семейный врач.

Почему "зеленка" вредная?

По словам Марины Сикорской, стоит учесть некоторые аспекты, делающие зеленку вредной:

  • Аллергическая реакция: у некоторых людей может быть аллергия на компоненты зеленки, особенно на красители или другие химические вещества в ее составе.
  • Содействие раздражению кожи: использование зеленки может вызвать раздражение кожи, особенно при длительном использовании или в больших количествах.
  • Устаревание: Зеленка не всегда является самым эффективным антисептиком по сравнению с современными медицинскими средствами.
  • Стойкий запах и следы на коже: Применение зеленки может приводить к стойкому запаху и следам на коже, что может быть неприятным.
  • Ограниченная эффективность: Зеленка не всегда эффективна для всех видов ран или других кожных проблем.

Также врач предостерегает от нанесения зеленки на слизистую оболочку, такую как во рту или в нос. Слизистая оболочка является очень чувствительной и не выдерживает таких воздействий. Такие действия могут лишь обострить ситуацию, а не способствовать улучшению.

Чем можно заменить "зеленку"?

Семейник врач отмечает, что в случае ветряной оспы главная задача - оказать ребенку помощь в снятии неприятных ощущений, особенно зуда. Для этого можно использовать средство от зуда - Каламин, который сейчас доступен в различных формах и составах. Каламин не только снимает зуд, но и не сушит кожу, что способствует более быстрому заживлению и регенерации. Важно отметить, что Каламин бесцветен.

Марина Сикорская добавляет, что для обработки ран и синяков рекомендуется использовать хлоргексидин. Это средство не вызывает жжения, не пересушивает кожу и не окрашивает ее, а также способно обеззараживать.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как известно, не рекомендует лечение пуповины новорожденных. Для ее очистки достаточно использовать только воду, избегая травмирования остатка памперсом.

Итак, если вы хотите избежать возможных ожогов и токсических поражений, можно выбросить зеленку из аптечки.

Почему "зеленка" не используется в Европе и США?

По словам семейного врача, на данный момент нет исследований, подтверждающих эффективность этого лечения. Молекулярный механизм ее действия также неизвестен. Кроме того, еще неизвестно, является ли "зеленка" канцерогенным. Третья причина связана с эстетикой.

Даже если прогулки в зеленых насаждениях или ходьба на зеленых коленях вполне подходят для нашей психики, это неприемлемо в Европе или Америке.

Чтобы избежать возможных проблем, важно использовать средства по уходу за кожей, которые соответствуют конкретным потребностям и способностям вашей кожи, и учитывать индивидуальные особенности. Перед использованием любого средства рекомендуется консультироваться с врачом или специалистом по дерматологии.

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