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В этой части дома нельзя ставить елку: эксперт предупредил об опасности

Юрий Берендий
24 ноября 2023, 14:38
Вы можете много думать о том, куда девать каждую игрушку и кусочек мишуры, но вы можете не думать о точном местоположении вашей елки.
В этой части дома нельзя ставить елку: эксперт предупредил об опасности
Где в квартире нужно ставить елку - эксперт рассказал об опасности / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы можете много думать о том, куда девать каждую игрушку и кусочек мишуры, но вы можете не думать о точном местоположении вашей елки. До Рождества осталось чуть больше месяца, а это значит, что многие из нас, скорее всего, начнут украшать свои дома в ближайшие несколько недель. Ничто так не подчеркивает праздничный сезон, как красиво наряженная елка, и как бы вы ни украшали ее, этим опытом всегда лучше поделиться с семьей и друзьями.

Вы можете много думать о том, куда девать каждую безделушку и кусочек мишуры, но вы можете не думать о точном местоположении вашего дерева. А по словам экспертов, многие из нас ставят их не в том месте дома.

Привязывание елки перед окном на всеобщее обозрение - обычное явление для многих домохозяйств, но Эмили Симмонс, креативный директор Ruggable, говорит, что на самом деле этого следует избегать.

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Она сказала: "поскольку многие люди готовятся повесить свои рождественские украшения, эркер, скорее всего, будет желанным местом для их рождественской елки.

"Однако, хотя настоящая рождественская елка нуждается в солнечном свете, слишком много прямых солнечных лучей может высушить дерево и заблокировать естественный свет, попадающий в вашу комнату, если ее поставить прямо перед окном, что может сделать вашу комнату темнее и холоднее".

Чтобы помочь людям получить максимальную отдачу от внутреннего пространства в это Рождество, Эмили предложила несколько других мест, где можно поставить елку, которые не блокируют столько света.

Она сказала: "Я всегда советую ставить настоящую елку сбоку от окна или ближе к окну, которое не выходит на юг. Таким образом, ваша елка получит необходимый ей свет, но без чрезмерного попадания прямых солнечных лучей. Естественный свет также сможет ослеплять ваш елочный декор, добавляя праздничного настроения в вашем доме", - резюмировала эксперт.

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Елка лайфхак
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