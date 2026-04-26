Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

Рейтинг лидера РФ обвалился до уровня худших месяцев 2022 года.

Рейтинг Путина падает седьмую неделю подряд

В конце апреля 2026 года рейтинг одобрения Владимира Путина в России стремительно упал. Основными причинами недовольства лидером являются колоссальные военные потери и агрессивная цензура. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно данным государственного центра ВЦВГД, уровень поддержки лидера РФ снижается седьмую неделю подряд. По состоянию на 19 апреля он упал до 65,6% (неделей ранее был 66,7%). Показатель доверия к Путину также просел — до 71%.

Независимый "Левада-центр" фиксирует еще более тревожную для Кремля динамику. В марте 2026 года рейтинг упал до 80% — это самый низкий показатель с ноября 2022 года, когда Россию всколыхнула непопулярная "частичная мобилизация". Для сравнения, еще осенью 2025 года поддержка Путина стабильно держалась на уровне 88%.

По данным ISW, администрация президента РФ уже начала "тушить пожар". Государственным СМИ поступило указание либо вообще не публиковать данные социологии, свидетельствующие о падении, либо ссылаться на более "удобные" цифры фонда "Общественное мнение" (ФОМ), где рейтинг традиционно выше и держится на уровне 76%.

Однако даже лояльный к власти ФОМ признает, что с февраля по апрель 2026 года поддержка Путина сократилась на 4 процентных пункта.

Аналитики выделяют три главных фактора "усталости" от режима после четырех лет полномасштабной войны. Первым фактором является постоянный рост числа жертв среди мобилизованных и контрактников. Также недовольство у населения вызывает усиление цензуры в информационном пространстве и общее накопление социально-экономического давления на население.

Как отметили в ISW, некоторые фракции в Кремле, выступающие против чрезмерных ограничений, могут намеренно допускать публикацию "плохих" цифр, чтобы заставить Путина пересмотреть политику цензуры.

Блокировка интернета в РФ - что известно

Как ранее сообщал Главред, с начала марта в Москве фиксируются масштабные перебои с мобильной связью и интернетом, которые уже наносят бизнесу миллионные убытки. Сбои коснулись всех основных мобильных операторов.

В Кремле объясняют отключения "соображениями безопасности" и заявляют, что такие меры могут длиться столько, сколько потребуется.

Также российский диктатор Владимир Путин фактически признал начало спада российской экономики, что может свидетельствовать о серьезном кризисе. Экономист и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что экономическая модель России, которая держалась на бюджетных вливаниях после начала войны и санкций, исчерпала свой ресурс.

Кроме того, 24 апреля Путин впервые публично признал отключение мобильного интернета в РФ, объяснив это "защитой от террористических атак". По словам диктатора, ограничения действуют в крупных городах и приграничных регионах, а предупреждать о них заранее власти не могут.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

