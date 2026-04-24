Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

Путин пытался оправдать ограничения в интернете, заявляя о "защите граждан" как о приоритетной цели.

Путин впервые признал отключение интернета в РФ

Путин признал ограничения в интернете и оправдал их "безопасностью"

Кремль готовит россиян к дальнейшим блокировкам связи

В РФ из-за ряда ограничений наблюдается падение доверия к власти

Российский диктатор Владимир Путин впервые лично прокомментировал массовые жалобы россиян на исчезновение мобильного интернета, признав, что ограничения действуют в крупных городах и приграничных регионах. Он объяснил это "защитой от террористических атак", хотя, как напоминают аналитики Института изучения войны, Кремль использует этот термин и для обозначения украинских ударов по военным и промышленным объектам РФ.

Во время совещания с правительством Путин заявил, что власти якобы не могут предупреждать население об отключении заранее, потому что "преступники тоже все слышат и видят" и могут "скорректировать свои планы". В то же время он призвал чиновников к большей "прозрачности" в объяснении причин ограничений — несмотря на то, что именно Кремль годами скрывает масштабы цензуры.

Аналитики ISW отмечают, что российские власти систематически используют удары украинских дронов и ракет как повод для блокировки мобильного интернета. Это лишает россиян доступа к базовым сервисам — от банковских операций до транспортных приложений — и все сильнее влияет на повседневную жизнь.

23 апреля стало первым случаем, когда Путин лично признал существование таких ограничений. Ранее это делал только пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в марте 2026 года. По мнению ISW, публичная реакция Путина преследует две цели: отреагировать на падение собственных рейтингов и подготовить общество к дальнейшему усилению контроля над интернетом.

Путин теряет доверие россиян

По данным Фонда общественного мнения, уровень доверия к Путину снизился с 76% до 71% с конца марта — это самое большое падение с 2019 года. Опросы показывают, что рейтинг падает непрерывно с февраля 2026 года, что связывают с ограничениями Telegram и общим усилением цензуры.

Российское издание "Важные истории" ранее сообщало, что даже часть пропагандистов и Z-блогеров возмущена тем, что власть тратит ресурсы на блокировку интернета, в то время как военные на фронте остаются без связи.

Бунт против власти в России - новости по теме

Ранее в интервью Главред, экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, может ли накопившееся недовольство в РФ вылиться в какие-то социальные беспорядки, "голодные бунты" или протесты.

Напомним, известный в России юрист-пропагандист Илья Ремесло опубликовал серию гневных постов, фактически подняв бунт против кремлевского диктатора. Он заявил, что война против Украины ведется исключительно из-за личных комплексов Путина, и обвинил его в нанесении "огромного ущерба экономике РФ".

Кроме того, ранее отмечалось, что среди российской элиты полно тех, кто хотел бы сдать диктатора Владимира Путина, но для этого нужно создать внешние факторы. По словам экс-депутата Госдумы РФ Марии Максаковой, перед российскими элитами стоит дилемма: снести Путина самостоятельно, тем самым добившись для себя каких-то уступок.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

