Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

Дарья Пшеничник
24 апреля 2026, 10:32обновлено 24 апреля, 11:16
Путин пытался оправдать ограничения в интернете, заявляя о "защите граждан" как о приоритетной цели.
Путин впервые признал отключение интернета в РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

  • Путин признал ограничения в интернете и оправдал их "безопасностью"
  • Кремль готовит россиян к дальнейшим блокировкам связи
  • В РФ из-за ряда ограничений наблюдается падение доверия к власти

Российский диктатор Владимир Путин впервые лично прокомментировал массовые жалобы россиян на исчезновение мобильного интернета, признав, что ограничения действуют в крупных городах и приграничных регионах. Он объяснил это "защитой от террористических атак", хотя, как напоминают аналитики Института изучения войны, Кремль использует этот термин и для обозначения украинских ударов по военным и промышленным объектам РФ.

Во время совещания с правительством Путин заявил, что власти якобы не могут предупреждать население об отключении заранее, потому что "преступники тоже все слышат и видят" и могут "скорректировать свои планы". В то же время он призвал чиновников к большей "прозрачности" в объяснении причин ограничений — несмотря на то, что именно Кремль годами скрывает масштабы цензуры.

Аналитики ISW отмечают, что российские власти систематически используют удары украинских дронов и ракет как повод для блокировки мобильного интернета. Это лишает россиян доступа к базовым сервисам — от банковских операций до транспортных приложений — и все сильнее влияет на повседневную жизнь.

23 апреля стало первым случаем, когда Путин лично признал существование таких ограничений. Ранее это делал только пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в марте 2026 года. По мнению ISW, публичная реакция Путина преследует две цели: отреагировать на падение собственных рейтингов и подготовить общество к дальнейшему усилению контроля над интернетом.

Путин теряет доверие россиян

По данным Фонда общественного мнения, уровень доверия к Путину снизился с 76% до 71% с конца марта — это самое большое падение с 2019 года. Опросы показывают, что рейтинг падает непрерывно с февраля 2026 года, что связывают с ограничениями Telegram и общим усилением цензуры.

Российское издание "Важные истории" ранее сообщало, что даже часть пропагандистов и Z-блогеров возмущена тем, что власть тратит ресурсы на блокировку интернета, в то время как военные на фронте остаются без связи.

Бунт против власти в России - новости по теме

Ранее в интервью Главред, экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, может ли накопившееся недовольство в РФ вылиться в какие-то социальные беспорядки, "голодные бунты" или протесты.

Напомним, известный в России юрист-пропагандист Илья Ремесло опубликовал серию гневных постов, фактически подняв бунт против кремлевского диктатора. Он заявил, что война против Украины ведется исключительно из-за личных комплексов Путина, и обвинил его в нанесении "огромного ущерба экономике РФ".

Кроме того, ранее отмечалось, что среди российской элиты полно тех, кто хотел бы сдать диктатора Владимира Путина, но для этого нужно создать внешние факторы. По словам экс-депутата Госдумы РФ Марии Максаковой, перед российскими элитами стоит дилемма: снести Путина самостоятельно, тем самым добившись для себя каких-то уступок.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Китайский гороскоп на сегодня, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

11:34

Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

11:26

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

11:20

РФ стягивает пехоту и готовится к наступлению на горячем направлении — полковник

11:05

Боржемская засветила кольцо на безымянном пальце: "Намерения по отношению ко мне"

10:54

Кому молиться 25 апреля о гармонии в семье: какой церковный праздник

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
10:32

Путин впервые сделал важное признание перед россиянами на фоне падения рейтингов - ISW

10:08

Дроны РФ атаковали балкер в Черном море: судно шло в Украину

09:54

"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозгаВидео

09:28

В Киеве - взрывы, работает ПВО: что известно об атаке РФ

09:21

Война с Ираном расходует боеприпасы США быстрее, чем их производят: чем это опасно

08:38

Скрывали правду и теряли позиции: Генштаб отреагировал на скандал с голодающими бойцами ВСУВидео

08:24

Трамп набросился на принца Гарри из-за заявления относительно Украины: что его разозлило

08:10

Как война с Ираном обнажила слабое место армии США: Невзлин раскрыл деталимнение

07:55

Трамп не против: США могут пригласить Путина на саммит G20 - WP

06:45

РФ ударила по Одессе: повреждены многоэтажки, есть жертвы и много раненыхФото

05:33

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

05:09

Названы лучшие породы собак: подходят для семьи и не требуют особого уходаВидео

04:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с библиотекарем за 43 с

04:00

Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньгиВидео

03:00

Удаляет даже стойкие пятна: одна кнопка в стиралке сделает одежду в разы чищеВидео

02:15

Учёные ошеломили находкой: под Африкой нашли разлом, дробящий континент надвое

01:05

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

00:10

Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

23 апреля, четверг
23:55

Как часто нужно перезагружать смартфон: эксперты вынесли вердиктВидео

23:34

"Обстановка критическая": МО о скандале с голодающими бойцами на фронте

23:17

Не только "российский след": бывший сотрудник СБУ назвал причину терактов

22:41

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку садаВидео

22:36

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

22:35

С палочкой: Галкин показал реальную Пугачеву

22:32

Картон вместо гербицидов: метод борьбы с сорняками и обогащения почвы

21:52

Опасное соседство: какие растения-захватчики вытесняют другие цветы из сада

21:51

В России скончался популярный телеведущий "Первого канала"

21:44

Выходные с характером: какие "капризы" подготовила погода для жителей Днепра

21:30

Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

21:26

В чем Украина оказалась сильнее РФ на фронте: генерал назвал три фактора

20:55

Перехват дронов на тысячи километров: украинская ПВО вышла на новый уровень

20:47

Гигиена по-советски: чем пользовались в СССР до появления туалетной бумаги

20:41

250 мл в барабан и 90°C: как избавиться от плесени в стиральной машинеВидео

20:27

Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катеромВидео

20:00

Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

19:59

Постоянная нехватка денег: какие привычки и приметы приводят к бедности

19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

19:10

Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал рискимнение

18:58

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

