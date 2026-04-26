Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

Кратко:
- По какому поводу случилось мероприятие
- Что омрачило торжественный момент
Бывшая певица, жена футболиста и дизайнер Виктория Бекхэм была "грустной" и шокированной тем, что отчуждение от Бруклина затянулось так надолго — надежды на примирение до чемпионата мира по футболу угасают.
Как пишет Page Six, на этой неделе Виктория Бекхэм была королевой бала в Манхэттене, представив свою коллекцию Gap, которая была распродана почти мгновенно в пятницу, и войдя в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.
Как обычно, поездка была семейным мероприятием: любящий муж Дэвид, 21-летний сын Круз и 14-летняя дочь Харпер, присутствовали на вечеринке по случаю запуска модной коллекции.
Но за улыбками оказалось, что Виктория все еще переживает из-за продолжающегося конфликта со старшим сыном Бруклином.
"Всё идёт отлично, но Бруклина там нет", — сказал осведомлённый источник, настаивая на том, что семья "никогда не потеряет надежду" на воссоединение со своим сыном.
Уже прошел почти год с тех пор, как Дэвид и Виктория поддерживали связь со своим сыном, и инсайдеры говорят, что Бекхэмы шокированы и "опечалены" тем, что это затянулось на такой долгий срок.
Надежды на то, что отношения восстановятся к чемпионату мира по футболу в июне, когда семья обоснуется в США, теперь угасают. "Всё замерло", — сказал один из инсайдеров.
Оказывается, что Бруклин поддерживает связь только по СМС со своими бабушкой и дедушкой — бабушкой по отцовской линии, Сандрой, и родителями Виктории, Джеки и Тони, — и даже это происходит нечасто.
О персоне: Виктория Бекхэм
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
