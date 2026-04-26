Есть условие: Тарас Тополя рассказал о будущих отношениях

Алена Кюпели
26 апреля 2026, 20:13
Тарас Тополя дал откровенное интервью, где заговорил об отношениях.
Тарас Тополя поговорил об отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Украинский певец Тарас Тополя в новом интервью заговорил о новых отношениях.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко.

По словам Тараса Тополи, сейчас главная цель артиста - сосредоточиться на развитии детей, которых он воспитывает вместе со своей бывшей супругой Еленой Тополей.

"У меня трое детей, за которых я ответственный и я продолжаю делать все как отец. Если серьезные отношения, то вообще нет. Я искренне говорю это. А о каких-то других… То понятно", — говорит артист.

Он также добавил, что у него есть одно требование к друзьям и отношениям — доверие.

"Если человек делает какие-то неприятные для меня вещи, но искренне говорит: „Да, я сделал/-ла это, потому что…". И я прощаю первый раз и второй. На третий раз я завершаю общение. Это самое важное для меня. Если есть доверие, то я могу даже быть кардинально разных взглядов с человеком, но я это принимаю. Не могу принять — обман и предательство идеи или на бытовом уровне, или глобально что-то произошло. Без доверия - ничего не построишь", — добавил он.

О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

