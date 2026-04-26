Муравьи пропадут раз и навсегда: хитрый способ с обычным натуральным продуктом

Резкий аромат чеснока сбивает насекомых с ориентации и отпугивает их, говорят эксперты.

Как избавиться от муравьев / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/cp17, скриншот

Муравьи в доме или на участке способны превратиться в настоящую неприятность.

Однако справиться с ними можно без агрессивной химии — существуют действенные и безопасные природные решения, пишет WP Kobieta.

Одно из таких средств — настой на основе чеснока.

Чесночный настой против муравьев

Резкий аромат чеснока сбивает насекомых с ориентации и отпугивает их. Чтобы приготовить средство, измельчите несколько зубчиков, залейте кипятком и оставьте на 15 минут, затем снова доведите до кипения. Остывшую жидкость процедите, перелейте в распылитель и обработайте места скопления муравьев или сам муравейник. Эффект можно усилить, добавив немного лимонного сока или яблочного уксуса.

Хорошие результаты дает сочетание чесночного настоя с другими натуральными средствами. Например, можно использовать раствор уксуса с водой или смесь сахара с пищевой содой. Также муравьи не переносят сильные запахи — корицу или гвоздику, рассыпанные в нужных местах.

Для профилактики стоит высаживать растения с выраженным ароматом: мяту, лаванду, тимьян, розмарин или базилик. Они формируют естественную защиту участка. Дополнительно можно использовать пижму, которая отпугивает не только муравьев, но и комаров.

Таким образом, избавиться от муравьев можно без дорогих химических препаратов — достаточно простых натуральных средств и немного времени. Такие методы безопасны для людей, животных и окружающей среды, при этом остаются вполне эффективными.

Посмотрите видео о способах борьбы с муравьями:

В ролике показано, как вывести муравьёв без лишних расходов. Автор демонстрирует, как приготовить действенную приманку из простых ингредиентов и делится нюансами её использования.

Также рассказывается, какие компоненты подойдут и как правильно сделать сладкую смесь для уничтожения насекомых. По его словам, этот способ несложный, удобный в применении и помогает эффективно бороться с муравейниками.

Об источнике: WP.pl WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами. WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

