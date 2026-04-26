Путинистка Симоньян неожиданно разоткровенничалась о своих диагнозах.

Маргарита Симоньян снова затронула свои диагнозы

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, упивается славой из-за своей болезни и ходит по многочисленным интервью.

Как пишут ее коллеги-пропагандисты, теперь путинистка сказала, что ей нечего стеснятся своей болезни, поэтому она показывает свою изменившуюся внешность.

Симоньян вышла на сцену без парика

"Парики оказалось такие неудобные. Все потеет, колется. Зачем это надо? Я просто не стала его носить, и все. Сейчас уже отросли волосы, а зимой я вообще лысая ходила. Мне было совершенно все равно. Ну лысая и лысая", — призналась российская фашистка.

Оказывается, что Симоньян критикуют в ее любимой террористической России. "Мне иногда говорят: "Мне иногда говорят: "Как ты не стесняешься?". А у меня что, сифилис? Чего я должна стесняться? Я больна раком! Я не сделала ничего плохого, чтобы им заболеть. Это не результат моего образа жизни, из-за которого обычно появляются "нехорошие" заболевания", — жалуется путинистка на своих "добрых и отзывчивых" сограждан.

Путинистка Симоньян жалуется на парики

Отметим, как сообщал Главред, ранее известный украинский юморист и ведущий Даниил Белый присоединился к войску. Подробности о своей службе комик рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".

Ранее также Кейт Миддлтон решилась на откровенность о своей королевской жизни во время одного из мероприятий. Оказалось, что принцессе все еще трудно дается участие в многолюдных событиях.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

