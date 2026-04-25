Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Назван способ борьбы с сорняками

С приходом тёплого сезона владельцы участков начинают приводить в порядок сады, и одной из главных задач становится борьба с сорняками.

Эта работа нередко отнимает много времени, особенно если за зиму накопилось много мха, листвы и нежелательной растительности, пишет Express.

При этом некоторые садоводы считают, что нет необходимости тратить деньги на специальные химические средства. Один из любителей делится простым способом: он использует кипяток, выливая его прямо на сорняки на террасе. По его словам, уже через пару дней растения начинают увядать, а наиболее стойкие можно обработать повторно.

Однако специалисты уточняют, что для эффективного уничтожения сорняков важна высокая температура — выше 57°C, а лучше около 80°C хотя бы в первые секунды воздействия. Именно это позволяет разрушить структуру растения и повредить его корневую систему.

Главная проблема кипятка в том, что он быстро остывает при контакте с воздухом и поверхностью, поэтому чаще всего воздействует лишь на верхнюю часть растения. В результате сорняки могут лишь временно увянуть, а затем снова вырасти, что требует повторных обработок и дополнительных усилий.

Кроме того, эффективность такого метода снижается в прохладную или ветреную погоду. Некоторые пытаются усилить эффект добавлением соли, но эксперты предупреждают: это может нанести вред почве и негативно сказаться на других растениях и экосистеме сада.

Тёплая и солнечная погода ускоряет рост не только полезных культур, но и сорных растений. Они забирают у почвы влагу и питательные вещества, а также могут способствовать распространению болезней и привлекать вредителей.

Эксперты отмечают, что бороться с сорняками можно и без агрессивных средств: такие способы требуют больше времени и усилий, но остаются эффективными и безопасными для почвы и окружающей среды.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

