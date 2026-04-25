РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали 'горячее' направление

Вражеские войска имели успех в Купянском районе Харьковской области, пишет DeepState.

Названо горячее направление фронта

Главное:

РФ смогла продвинуться вперед в Харьковской области

Вражеские войска имели успех в Купянском районе

Российские оккупационные войска за последнее время смогли продвинуться вперед на фронте в Харьковской области.

Об успехе вражеских вооруженных сил идет речь в сообщении специализированного проекта DeepState.

Отмечается, что вражеские войска имели успех в Купянском районе Харьковской области.

Уточним, что село Синьковка расположена в Петропавловском сельсовете Купянского района Харьковщины.

"Враг продвинулся вблизи Синьковки", - отметили в DeepState.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

