РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали 'горячее' направление

Главное:
- РФ смогла продвинуться вперед в Харьковской области
- Вражеские войска имели успех в Купянском районе
Российские оккупационные войска за последнее время смогли продвинуться вперед на фронте в Харьковской области.
Об успехе вражеских вооруженных сил идет речь в сообщении специализированного проекта DeepState.
Отмечается, что вражеские войска имели успех в Купянском районе Харьковской области.
Уточним, что село Синьковка расположена в Петропавловском сельсовете Купянского района Харьковщины.
"Враг продвинулся вблизи Синьковки", - отметили в DeepState.
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
