Существует несколько простых способов, которые помогут очистить кухонную посуду без особых усилий.

Во многих украинских семьях кастрюли и сковородки служат годами, но со временем даже самая качественная посуда покрывается нагаром, темными пятнами и жиром, который трудно отмыть обычными средствами.

В то же время хозяйки активно делятся в соцсетях простыми, но действенными методами, которые позволяют вернуть металлической посуде первоначальный блеск — без дорогих чистящих средств и лишних усилий, пишет ТСН.

Пищевая сода — фаворит среди хозяек

Сода вновь подтвердила статус универсального помощника. Достаточно налить в кастрюлю горячую воду, добавить несколько ложек порошка и оставить на несколько часов.

Для более сложных загрязнений готовят густую пасту, которую наносят на стенки и протирают губкой. После этого посуда выглядит так, будто только что из магазина.

Соль и уксус — быстрое решение для жирного налета

Сочетание этих двух ингредиентов действует как мягкий абразив и растворитель одновременно. Соль образует плотный слой, уксус активирует очистку, а через 40 минут даже застарелый жир легко снимается губкой.

Метод особенно популярен для стальных кастрюль, которым нужно вернуть блеск.

Лимонная кислота — спасает от темного налета и ржавчины

Горячая вода с лимонной кислотой не только очищает, но и осветляет металл. После часового замачивания и короткого кипячения исчезают темные пятна, а также ржавые следы, которые часто появляются на старой посуде.

Это один из самых эффективных способов обновить вид кастрюль без агрессивной химии.

Почему это стало трендом

Украинцы все чаще отказываются от дорогих магазинных средств в пользу простых домашних рецептов. Причина — экономия, безопасность и реальная эффективность. Все три метода уже давно называют "кухонной классикой", которая помогает быстро справиться с любым нагаром.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

