Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

Тупик в переговорах ввергает мировые рынки в новую турбулентность.

Почему Трамп отменил переговоры с Ираном в Пакистане

Главное из новости:

Переговоры США и Ирана сорвались

Тегеран отказывается вести переговоры под давлением

Эскалация поднимает цены на энергоносители

Надежды на дипломатический прорыв в войне США и Израиля с Ираном рассыпались в начале новой недели: многодневные консультации, призванные остановить двухмесячный конфликт, зашли в тупик. И Тегеран, и Вашингтон демонстрируют все меньшую готовность идти на уступки, что фактически замораживает любые перспективы мира.

В минувшие выходные глава МИД Ирана Аббас Аракчи покинул Пакистан — страну-посредника — без какого-либо прорыва. А уже через несколько часов президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит своих посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, нанеся еще один удар по переговорам. По данным Reuters, это стало сигналом: Вашингтон не видит смысла продолжать диалог на нынешних условиях.

Между тем тупик в переговорах ввергает глобальные рынки в новую турбулентность. Цены на энергоносители взлетели до многолетних максимумов, усиливая инфляционное давление и ухудшая прогнозы мирового роста.

Позиция Ирана по поводу переговоров

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что Тегеран не пойдет на "навязанные переговоры" под угрозами или блокадой. По его словам, США должны сначала снять "оперативные препятствия" — прежде всего блокаду иранских портов.

Аракчи, несмотря на отсутствие прогресса, назвал свой визит "очень плодотворным", а иранский источник в Исламабаде подчеркнул: Тегеран не примет "максималистских требований" США.

Что говорят в США

Трамп пояснил, что отменил поездку своих посланников из-за "чрезмерных затрат и недостаточного предложения" со стороны Ирана. После этого, по его словам, Тегеран "предложил много, но недостаточно".

В Truth Social он заявил, что в иранском руководстве царит "огромная междоусобица", и добавил:

"Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать, — это позвонить".

Затягивающаяся война

Пезешкиан в ответ подчеркнул: Иран единодушен в поддержке верховного лидера, а деление на "жестких" и "умеренных" — выдумка. Это подтвердили главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и Аракчи.

Между тем в регионе вновь обострилась обстановка: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ атаковать объекты "Хезболлы" в Ливане, что ставит под угрозу трехнедельный режим прекращения огня.

Ситуацию осложняет и то, что Иран почти полностью перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут для мировых поставок нефти и газа. США в ответ блокируют экспорт иранской нефти.

В Белом доме заявили, что заметили "определенный прогресс" со стороны Ирана, и вице-президент Джей Ди Венс готов отправиться в Пакистан для нового раунда переговоров. Именно он возглавлял предыдущие, безрезультатные переговоры.

Контекст

Конфликт продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану. С тех пор Тегеран отвечает ударами по Израилю, американским базам и странам Персидского залива. Формально действует режим прекращения огня, но фактически война продолжается.

Соединенные Штаты оказались перед самым масштабным истощением своих боеприпасов за десятилетие — война с Ираном, продолжающаяся с конца февраля, уже съела критическую часть стратегических запасов.

По данным The New York Times, только крылатых ракет большой дальности США израсходовали более 1100 единиц, причем речь идет об оружии, созданном в первую очередь для потенциального конфликта с Китаем.

Как сообщал Главред, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном.

