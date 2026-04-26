2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

Алена Кюпели
26 апреля 2026, 11:59
Камалия рассказала, сколько ее дочери-двойняшки тратят родительских денег.
Камалия и Мохаммад Захур с детьми
Камалия и Мохаммад Захур тратят огромные суммы на своих детей

Известная украинская певица Камалия, которая недавно появилась с семьей на красной дорожке и показала миру уже совсем взрослых дочерей Арабеллу и Мирабеллу, назвала немного шокирующие цифры, которые она тратит на своих дочерей.

Об этом певица рассказала в комментарии Люкс FM. По словам артистки, четкой суммы ежемесячных расходов нет, ведь они могут существенно меняться в зависимости от нужд детей. К примеру, по словам певицы, недавно молодые девушки зашли в магазин, где продается амуниция для конного спорта. Только за один день они потратили около 3,5 тысяч евро (более 180 000 гривен).

Камалия о тратах своих детей
Камалия о тратах своих детей

"Вот они, например, недавно зашли в магазин конного спорта, купили для коней там необходимые новые попоны, вольтрапы, какую-то амуницию. За один день потратили три с половиной тысячи евро. Например, за 2-3 месяца они могут потратить там сумму такую, а в следующем месяце минимум тратить", - делится Камалия.

Певица также добавила, что большая сумма уходит на обучение Арабеллы и Мирабеллы. Она уточнила у своего бывшего мужа Захура, во сколько обходиться обучение одной дочери. Оказалось, что на одну девочку уходит 25 тысяч евро в год. За двоих детей сумма составляет 50 000 евро (более 2,5 миллионов гривен).

Камалия с мужем и дочками
Камалия с мужем и дочками
Камалия
Камалия

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Отметим, как сообщал Главред, ранее известный украинский юморист и ведущий Даниил Белый присоединился к войску. Подробности о своей службе комик рассказал на проекте "Наодинці з Гламуром".

Ранее также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, упивается славой из-за своей болезни и ходит по многочисленным интервью.

О персоне: Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Камалия новости шоу бизнеса
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
