2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

Камалия рассказала, сколько ее дочери-двойняшки тратят родительских денег.

Камалия и Мохаммад Захур тратят огромные суммы на своих детей

Известная украинская певица Камалия, которая недавно появилась с семьей на красной дорожке и показала миру уже совсем взрослых дочерей Арабеллу и Мирабеллу, назвала немного шокирующие цифры, которые она тратит на своих дочерей.

Об этом певица рассказала в комментарии Люкс FM. По словам артистки, четкой суммы ежемесячных расходов нет, ведь они могут существенно меняться в зависимости от нужд детей. К примеру, по словам певицы, недавно молодые девушки зашли в магазин, где продается амуниция для конного спорта. Только за один день они потратили около 3,5 тысяч евро (более 180 000 гривен).

"Вот они, например, недавно зашли в магазин конного спорта, купили для коней там необходимые новые попоны, вольтрапы, какую-то амуницию. За один день потратили три с половиной тысячи евро. Например, за 2-3 месяца они могут потратить там сумму такую, а в следующем месяце минимум тратить", - делится Камалия.

Певица также добавила, что большая сумма уходит на обучение Арабеллы и Мирабеллы. Она уточнила у своего бывшего мужа Захура, во сколько обходиться обучение одной дочери. Оказалось, что на одну девочку уходит 25 тысяч евро в год. За двоих детей сумма составляет 50 000 евро (более 2,5 миллионов гривен).

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

