2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

Кратко:
- Какая сумма уходит на учебу детей Камалии
- Сколько они могут потратить за один раз
Известная украинская певица Камалия, которая недавно появилась с семьей на красной дорожке и показала миру уже совсем взрослых дочерей Арабеллу и Мирабеллу, назвала немного шокирующие цифры, которые она тратит на своих дочерей.
Об этом певица рассказала в комментарии Люкс FM. По словам артистки, четкой суммы ежемесячных расходов нет, ведь они могут существенно меняться в зависимости от нужд детей. К примеру, по словам певицы, недавно молодые девушки зашли в магазин, где продается амуниция для конного спорта. Только за один день они потратили около 3,5 тысяч евро (более 180 000 гривен).
"Вот они, например, недавно зашли в магазин конного спорта, купили для коней там необходимые новые попоны, вольтрапы, какую-то амуницию. За один день потратили три с половиной тысячи евро. Например, за 2-3 месяца они могут потратить там сумму такую, а в следующем месяце минимум тратить", - делится Камалия.
Певица также добавила, что большая сумма уходит на обучение Арабеллы и Мирабеллы. Она уточнила у своего бывшего мужа Захура, во сколько обходиться обучение одной дочери. Оказалось, что на одну девочку уходит 25 тысяч евро в год. За двоих детей сумма составляет 50 000 евро (более 2,5 миллионов гривен).
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред