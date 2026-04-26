Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Кратко:
- Как сейчас выглядит беременна Ветвицкая
- Каким видео она поделилась
Ведущая ТСН на "1+1 Марафон" Соломия Ветвицкая беременна своим первым ребенком.
Радостной новостью ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
"В ожидании нашего чуда", - подписала короткое видео она.
Важную новость 45-летняя Соломия разделила со своим женихом-военным Алексеем Ситайлом. Пара обручилась в прошлом году на День святого Валентина.
В комментарии к паре пришли украинские знаменитости. "Ну наконец-то", - написал Юрий Горбунов.
"ОМГ! Какая классная новость. Поздравляю", - пишет Ольга Цибульская.
"Лучшая новость, которая только может быть! Соличка, плачу от счастья", - добавила Наталка Карпа.
