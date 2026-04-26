Один шаг после цветения: садоводы раскрыли главный секрет весеннецветущих

После того как цветы увядают и осыпаются, начинается важный этап ухода.

Как ухаживать за цветами в саду

После того как цветы увядают и осыпаются, начинается важный этап ухода

В этот период закладывается основа будущего цветения

С приходом весны сад преображается: клумбы оживают, наполняясь цветом и ароматом, во многом благодаря луковичным растениям.

Тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы и другие первоцветы радуют глаз с первых тёплых дней и до начала лета, возвращая ощущение жизни после зимы, пишет Мuratordom.

Но когда их цветение заканчивается, у многих возникает вопрос — что делать дальше.

После того как цветы увядают и осыпаются, начинается важный этап ухода. Именно в этот период закладывается основа будущего цветения, поэтому правильные действия особенно важны.

Первое, что нужно сделать, — удалить отцветшие бутоны, особенно у тюльпанов. Срезают сам цветок с завязью, при этом стебли и листья оставляют. Это необходимо для того, чтобы растение не тратило силы на образование семян, а направляло ресурсы на укрепление луковицы. В результате она становится сильнее и способна дать более обильное цветение в следующем сезоне.

А вот листья трогать нельзя, пока они сами не начнут желтеть и отмирать. Это распространённая ошибка: зелёная масса продолжает питать луковицу, обеспечивая её всем необходимым через фотосинтез. Если убрать листья слишком рано, растение ослабнет, и в будущем может цвести хуже или вовсе не зацвести.

Луковицы можно оставить в почве, однако со временем цветы могут мельчать, а цветение — становиться менее пышным. Чтобы этого не произошло, их желательно выкапывать хотя бы раз в пару лет.

Лучшее время для выкапывания — когда надземная часть полностью высохнет, обычно летом. Это означает, что луковица накопила запас питательных веществ и перешла в состояние покоя. После извлечения их очищают от земли, убирают повреждённые участки и старые оболочки.

Хранить луковицы следует в сухом и хорошо проветриваемом месте, защищённом от прямого солнца. Подойдут бумажные пакеты, сетчатые мешки или контейнеры с отверстиями. Важно не складывать их слишком плотно, чтобы обеспечить доступ воздуха и избежать появления плесени или болезней.

Автор рассказывает о своём опыте применения белого уксуса в быту и на участке, подчёркивая, что его эффективность на открытом воздухе часто преувеличивают. В садоводстве он может быть полезен, например, для обеззараживания инструментов и борьбы с мучнистой росой на растениях.

Однако с сорняками, слизнями или отпугиванием животных уксус справляется слабо и не может заменить удобрения. В итоге автор приходит к выводу, что это средство подходит для отдельных задач, но не является универсальным решением для ухода за садом.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Вам может быть интересно:

Что такое тюльпаны? Тюльпан — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов. Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. За 10—15 миллионов лет эволюции тюльпаны расселились до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на юге. На севере интродуцированные человеком популяции тюльпана лесного достигли Шотландии и южного побережья Скандинавии.

