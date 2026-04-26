Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Май 2026 года будет необычным с точки зрения астрономии: в течение месяца ожидается сразу два полнолуния, что случается редко. Такой период традиционно считается энергетически насыщенным и влияет на самочувствие и активность людей.
Фазы Луны в мае 2026 (точные даты)
- Полнолуние — 1 мая
- Последняя четверть (убывающая Луна) — 9 мая
- Новолуние — 16 мая
- Первая четверть (растущая Луна) — 23 мая
- Второе полнолуние (Голубая Луна) — 31 мая
При этом:
- убывающая Луна длится с 2 по 15 мая
- растущая Луна — с 17 по 30 мая
Лунный календарь благоприятные дни в мае 2026
Наиболее удачные дни приходятся на период растущей Луны, когда энергия увеличивается.
Благоприятные дни:
- 17–22 мая — начало новых дел
- 23–30 мая — активная реализация планов
Также относительно спокойными считаются дни после 9 мая, когда можно завершать начатое и решать накопленные задачи.
Лунный календарь неблагоприятные дни в мае
Некоторые даты лучше использовать для отдыха и не принимать важных решений.
Неблагоприятные дни:
- 1 мая — полнолуние (эмоциональная нестабильность)
- 9 мая — переломный период (четверть Луны)
- 16 мая — новолуние (упадок сил)
- 31 мая — второе полнолуние (повышенная напряженность)
В эти дни рекомендуется избегать серьезных решений, финансовых рисков и конфликтов.
Почему май 2026 особенный
Главная особенность месяца — двойное полнолуние (так называемая "голубая Луна").
Такие периоды случаются редко и считаются временем сильных эмоциональных колебаний и завершения важных жизненных этапов.
Как использовать лунный календарь
Если ориентироваться на лунный календарь на май 2026 благоприятные и неблагоприятные дни, можно эффективнее планировать жизнь:
- на растущей Луне — начинать новые проекты
- на убывающей — завершать дела
- в новолуние и полнолуние — отдыхать и избегать перегрузок
