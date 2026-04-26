Лунный календарь на май 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Используя фазы Луны, можно повысить эффективность, избежать лишнего стресса и выбрать лучшие моменты для важных решений.

Май 2026 года будет необычным с точки зрения астрономии: в течение месяца ожидается сразу два полнолуния, что случается редко. Такой период традиционно считается энергетически насыщенным и влияет на самочувствие и активность людей.

Фазы Луны в мае 2026 (точные даты)

Полнолуние — 1 мая

— 1 мая Последняя четверть (убывающая Луна) — 9 мая

— 9 мая Новолуние — 16 мая

— 16 мая Первая четверть (растущая Луна) — 23 мая

— 23 мая Второе полнолуние (Голубая Луна) — 31 мая

При этом:

убывающая Луна длится с 2 по 15 мая

растущая Луна — с 17 по 30 мая

Лунный календарь благоприятные дни в мае 2026

Наиболее удачные дни приходятся на период растущей Луны, когда энергия увеличивается.

Благоприятные дни:

17–22 мая — начало новых дел

23–30 мая — активная реализация планов

Также относительно спокойными считаются дни после 9 мая, когда можно завершать начатое и решать накопленные задачи.

Лунный календарь неблагоприятные дни в мае

Некоторые даты лучше использовать для отдыха и не принимать важных решений.

Неблагоприятные дни:

1 мая — полнолуние (эмоциональная нестабильность)

9 мая — переломный период (четверть Луны)

16 мая — новолуние (упадок сил)

31 мая — второе полнолуние (повышенная напряженность)

В эти дни рекомендуется избегать серьезных решений, финансовых рисков и конфликтов.

Почему май 2026 особенный

Главная особенность месяца — двойное полнолуние (так называемая "голубая Луна").

Такие периоды случаются редко и считаются временем сильных эмоциональных колебаний и завершения важных жизненных этапов.

Как использовать лунный календарь

Если ориентироваться на лунный календарь на май 2026 благоприятные и неблагоприятные дни, можно эффективнее планировать жизнь:

на растущей Луне — начинать новые проекты на убывающей — завершать дела в новолуние и полнолуние — отдыхать и избегать перегрузок

