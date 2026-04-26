Украина переломила динамику войны и перебирает на себя роль США – NYT

Государство, которому в начале полномасштабного вторжения предсказывали крах, не только выстояло, но и переломило динамику войны.

Раскрыт главный фактор изменения характера войны

Главное:

Украина фактически загнала Россию в стратегический тупик

Киев демонстрирует новую модель международной субъектности Украины

Украинская армия стала одной из наиболее опытных и современных

Украина изменила характер сухопутной войны и фактически загнала Россию в стратегический тупик.

Одновременно она превратилась в важного участника западной системы безопасности и расширила своё значение за пределами текущего конфликта, пишет The New York Times.

В колонке Дэвид Френч отмечает, что государство, которому в начале полномасштабного вторжения предсказывали крах, не только выстояло, но и переломило динамику войны, остановив продвижение российских сил и переведя боевые действия в позиционное противостояние.

По оценкам автора, Владимир Зеленский демонстрирует новую модель международной субъектности Украины: страна показывает, что даже без прежнего доминирования США "свободный мир" может сохранять устойчивость. При этом усиление самостоятельной роли Киева может со временем изменить баланс внутри западных союзов.

Военные аналитики, включая Мика Райана, указывают, что Украина стабилизировала ключевые участки фронта на востоке, укрепила международные связи, частично вывела Россию в дипломатическую изоляцию и нарастила собственное оборонное производство. Всё это снижает её зависимость от внешней поддержки.

Украину всё реже рассматривают как слабую сторону конфликта: она постепенно приобретает признаки самостоятельного военного и политического игрока. Даже в условиях войны она не только получает помощь, но и начинает делиться опытом и развивать оборонные соглашения с рядом стран, включая США и государства Ближнего Востока.

Отдельно подчёркивается, что украинская армия стала одной из наиболее опытных современных сухопутных сил, несмотря на меньшие ресурсы по сравнению с США. Её преимущество — уникальный боевой опыт и быстрая адаптация, прежде всего за счёт широкого применения дронов.

Параллельно Европа ускоряет развитие собственной оборонной промышленности, стремясь снизить зависимость от США — особенно активны Франция, Германия и Канада.

Аналитики также предупреждают, что возможные политические изменения в США могут ослабить союзнические связи, на которых держится западная система безопасности, и ускорить перераспределение глобального лидерства.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

