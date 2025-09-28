Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

Сергей Кущ
28 сентября 2025, 17:46
45
Если вы замечаете у бывшего хотя бы несколько из этих признаков, велика вероятность, что он всё ещё неравнодушен.
5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему
5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • На что обратить внимание
  • Какие скрытые сигналы не нужно игнорировать

Отношения могут закончиться, но чувства не всегда уходят так быстро. Иногда поведение бывшего ясно намекает на то, что он все еще испытывает симпатию. Эксперты выделяют пять характерных признаков.

Настойчивое общение

Постоянные сообщения, звонки или комментарии в соцсетях показывают, что человек не готов полностью отпустить вас.

видео дня

Эмоциональная открытость

Если бывший делится воспоминаниями, проявляет уязвимость или ищет вашей поддержки, это знак, что он по-прежнему эмоционально вовлечён.

Ревность

Замечаете его раздражение, когда речь заходит о новых знакомствах? Ревность и собственническое поведение выдают остаток чувств.

Инициатива

Когда именно бывший первым пишет, звонит или предлагает встретиться — это прямой сигнал, что он всё ещё хочет быть частью вашей жизни.

Тонкие напоминания

Отправка "вашей" песни или упоминание любимого места может означать, что он хранит тёплые воспоминания и не спешит забывать прошлое.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней Саши

18:44Война
"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится война

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится война

18:41Война
"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Последние новости

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

19:28

Как гарантированно завоевать доверие кота - раскрыто пять простых методовВидео

19:18

Откуда пошли греко-католики: Берестейская Уния - спасение или предательство

18:44

"Свечи, цветы и игрушки": киевляне почтили память погибшей от удара РФ 12-летней СашиВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
18:41

"Путин хочет все, но не может": генсек НАТО рассказал, как закончится войнаВидео

18:24

О пыли можно забыть на целый месяц: чудо-средство удивит небывалой чистотойВидео

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

Реклама
17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

Реклама
15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

12:23

Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

12:04

Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

11:53

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

Реклама
11:26

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атакиФото

11:23

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

11:21

Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

11:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 сентября (обновляется)

10:53

"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

10:28

"Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по УкраинеФото

10:24

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять