Признаки того, что карма вашей прошлой жизни настигает вас

Сергей Кущ
21 октября 2025, 09:16
103
Если подобные знаки начинают появляться слишком часто, возможно, пришло время задуматься, какие уроки вы ещё не прошли.
Признаки того, что карма вашей прошлой жизни настигает вас
Признаки того, что карма вашей прошлой жизни настигает вас / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что значит, если вас мучают фобии
  • Некоторые болезни могут иметь кармическую природу

Иногда жизнь складывается так, будто кто-то невидимый подталкивает нас к повторению одних и тех же ситуаций. Мы сталкиваемся с похожими людьми, совершаем одни ошибки или испытываем необъяснимые страхи.

По мнению астрологов и последователей ведических учений, такие явления могут быть знаком того, что в вашей жизни проявляется карма прошлых воплощений.

видео дня

Необъяснимые страхи и отвращения

Если вас мучают фобии, которые невозможно объяснить опытом этой жизни — например, страх воды, высоты или замкнутых пространств — возможно, это эхо травм из прошлых жизней. Такие эмоциональные следы могут всплывать спонтанно, напоминая душе о пережитом опыте, который требует осознания и исцеления.

Повторяющиеся сценарии в отношениях

Постоянно сталкиваетесь с одним и тем же типом людей или ситуаций, будто застряли в замкнутом круге? Это может быть проявлением кармических уз, когда душа пытается исправить ошибки или завершить нерешённые отношения из прошлой жизни.

Внезапные перемены судьбы

Неожиданные взлёты и падения — резкая потеря денег, смена профессии, неожиданное везение — всё это астрологи связывают с тем, что карма прошлых воплощений "включается" в определённый момент, возвращая нам результаты прежних поступков.

Хронические проблемы со здоровьем

По мнению эзотериков, некоторые болезни могут иметь кармическую природу. Если физические недуги повторяются без медицинских причин, они могут быть сигналом о внутреннем блоке, связанном с нерешёнными эмоциями из прошлой жизни.

Сильная интуиция и дежавю

Моменты, когда вы точно знаете, что произойдёт, или ощущаете, что "уже были здесь" — могут быть вспышками памяти души. Это проявления связи с накопленным опытом, который остался за гранью нынешнего воплощения.

Яркие и повторяющиеся сны

Если вы часто видите сны с историческими сюжетами или ощущаете, будто живёте в другом времени, возможно, это подсказки из прошлого. Душа может использовать сны как способ напомнить о нерешённых задачах.

Притяжение или отвращение к определённым местам

Некоторые люди чувствуют необъяснимое влечение к определённым странам, городам или культурам — или, наоборот, стойкое отвращение. Считается, что это связано с воспоминаниями о прошлых жизнях, прожитых именно там.

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

