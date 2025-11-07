Из посудомойки в диву: сумасшедшее перевоплощение 72-летней украинки

Кратко:
- Что сделала с Людмилой
- Как она теперь выглядит
Украинские женщины не зря считаются самыми красивыми в мире. И это касается не только молодых и ухоженных женщин, а и леди в почтенном возрасте.
Так, одна украинская студия макияжа решила подчеркнуть красоту украинских женщин и дарит простым украинкам бесплатные преображения. Они умело подчеркивают красоту и подбирают одежду, делая образ завершенным. Результаты своей работы они публикуют в Instagram.
"Эта история о вдохновляющей женщине. Людмила — пенсионерка, но до сих пор работает на кухне в кафе. Всю жизнь она работала, и даже сейчас, когда могла бы отдыхать, она не сидит дома. Не жалуется, не сетует, не ищет оправданий – просто живет активно и с любовью к жизни. Она говорит, что не может без движения, без дела", - рассказывают создательницы образа о своей роскошной клиентке.
До и после макияжа: перевоплощение
Мастерицы рассказывают, что они подарили Людмиле новый образ: новую покраску, стрижку, макияж, три комплекта одежды, укладку и фотосессию.
"И знаешь, что удивительно? Людмила даже на работу приходит с макияжем, потому что хочет нравиться себе", - подытоживают они.
