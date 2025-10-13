Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

Вы узнаете:
Медики советуют внимательно следить за изменениями в теле, даже если они кажутся незначительными. Например, необычная форма ногтей и постоянное ощущение сильной усталости могут быть ранними проявлениями серьезного изменения состояния здоровья.
Один из таких симптомов — утолщение и закругление кончиков пальцев, известное как "clubbing", пишет UNILAD.
В этом состоянии ногти начинают выгибаться вниз, напоминая перевернутую ложку, а подушечки пальцев становятся опухшими, мягкими и иногда тёплыми на ощупь. Часто это начинается с больших или указательных пальцев, но может затронуть и остальные.
По данным Cleveland Clinic, такое изменение чаще всего связано с болезнями сердца и лёгких, включая:
- рак лёгких (до 90% случаев clubbing ассоциируют именно с ним);
- хронические инфекции дыхательных путей;
- интерстициальные заболевания лёгких;
- муковисцидоз;
- сердечные и желудочно-кишечные патологии;
- болезни печени.
Ещё один возможный "тревожный звоночек" — постоянная, изнуряющая усталость, которая не проходит даже после отдыха. Специалисты из Johns Hopkins Medicine предупреждают, что такое состояние нередко сопровождает онкологические заболевания на ранних стадиях.
Среди других симптомов, на которые стоит обратить внимание:
- резкая и необъяснимая потеря веса (более 4–5 кг);
- повышение температуры тела без видимых причин, особенно по ночам;
- хроническая боль, которая не уходит;
- кожные изменения — пожелтение глаз и пальцев, изменение цвета или формы родинок.
Регулярные обследования и внимательное отношение к своему организму могут помочь выявить болезнь на раннем этапе и спасти жизнь.
Пальцы говорят о многом: исследование ученых
Новое научное исследование обнаружило любопытную связь между размерами мозга и длиной большого пальца у приматов. Ученые из университетов Рединга и Дарема проанализировали 95 различных видов и пришли к выводу: чем длиннее у приматов большой палец, тем крупнее, как правило, их мозг. Это открытие проливает свет на неожиданные аспекты эволюционного развития.
Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.
Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.
