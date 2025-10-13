Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

Врачи подчёркивают: один симптом — сигнал тревоги, и при его появлении следует как можно скорее пройти медицинское обследование.

Необычная форма ногтей и ощущение усталости могут быть проявлениями заболевания

Врачи подчёркивают: этот симптом — сигнал тревоги

Медики советуют внимательно следить за изменениями в теле, даже если они кажутся незначительными. Например, необычная форма ногтей и постоянное ощущение сильной усталости могут быть ранними проявлениями серьезного изменения состояния здоровья.

Один из таких симптомов — утолщение и закругление кончиков пальцев, известное как "clubbing", пишет UNILAD.

В этом состоянии ногти начинают выгибаться вниз, напоминая перевернутую ложку, а подушечки пальцев становятся опухшими, мягкими и иногда тёплыми на ощупь. Часто это начинается с больших или указательных пальцев, но может затронуть и остальные.

По данным Cleveland Clinic, такое изменение чаще всего связано с болезнями сердца и лёгких, включая:

рак лёгких (до 90% случаев clubbing ассоциируют именно с ним);

хронические инфекции дыхательных путей;

интерстициальные заболевания лёгких;

муковисцидоз;

сердечные и желудочно-кишечные патологии;

болезни печени.

Врачи подчёркивают: этот симптом — сигнал тревоги, и при его появлении следует как можно скорее пройти медицинское обследование.

Ещё один возможный "тревожный звоночек" — постоянная, изнуряющая усталость, которая не проходит даже после отдыха. Специалисты из Johns Hopkins Medicine предупреждают, что такое состояние нередко сопровождает онкологические заболевания на ранних стадиях.

Среди других симптомов, на которые стоит обратить внимание:

резкая и необъяснимая потеря веса (более 4–5 кг);

повышение температуры тела без видимых причин, особенно по ночам;

хроническая боль, которая не уходит;

кожные изменения — пожелтение глаз и пальцев, изменение цвета или формы родинок.

Регулярные обследования и внимательное отношение к своему организму могут помочь выявить болезнь на раннем этапе и спасти жизнь.

