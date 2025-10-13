Укр
Один симптом — сигнал большой тревоги: когда немедленно нужно идти к врачу

Алексей Тесля
13 октября 2025, 02:31
Врачи подчёркивают: один симптом — сигнал тревоги, и при его появлении следует как можно скорее пройти медицинское обследование.
Как узнать о болезни по ногтям на руках / Коллаж Главред, фото Pexels/cottonbro studio, Pexels/Ximena Mora

Вы узнаете:

  • Необычная форма ногтей и ощущение усталости могут быть проявлениями заболевания
  • Врачи подчёркивают: этот симптом — сигнал тревоги

Медики советуют внимательно следить за изменениями в теле, даже если они кажутся незначительными. Например, необычная форма ногтей и постоянное ощущение сильной усталости могут быть ранними проявлениями серьезного изменения состояния здоровья.

Один из таких симптомов — утолщение и закругление кончиков пальцев, известное как "clubbing", пишет UNILAD.

В этом состоянии ногти начинают выгибаться вниз, напоминая перевернутую ложку, а подушечки пальцев становятся опухшими, мягкими и иногда тёплыми на ощупь. Часто это начинается с больших или указательных пальцев, но может затронуть и остальные.

По данным Cleveland Clinic, такое изменение чаще всего связано с болезнями сердца и лёгких, включая:

  • рак лёгких (до 90% случаев clubbing ассоциируют именно с ним);
  • хронические инфекции дыхательных путей;
  • интерстициальные заболевания лёгких;
  • муковисцидоз;
  • сердечные и желудочно-кишечные патологии;
  • болезни печени.

Врачи подчёркивают: этот симптом — сигнал тревоги, и при его появлении следует как можно скорее пройти медицинское обследование.

Ещё один возможный "тревожный звоночек" — постоянная, изнуряющая усталость, которая не проходит даже после отдыха. Специалисты из Johns Hopkins Medicine предупреждают, что такое состояние нередко сопровождает онкологические заболевания на ранних стадиях.

/ Cleveland Clinic Journal of Medicine

Среди других симптомов, на которые стоит обратить внимание:

  • резкая и необъяснимая потеря веса (более 4–5 кг);
  • повышение температуры тела без видимых причин, особенно по ночам;
  • хроническая боль, которая не уходит;
  • кожные изменения — пожелтение глаз и пальцев, изменение цвета или формы родинок.

Регулярные обследования и внимательное отношение к своему организму могут помочь выявить болезнь на раннем этапе и спасти жизнь.

Пальцы говорят о многом: исследование ученых

Новое научное исследование обнаружило любопытную связь между размерами мозга и длиной большого пальца у приматов. Ученые из университетов Рединга и Дарема проанализировали 95 различных видов и пришли к выводу: чем длиннее у приматов большой палец, тем крупнее, как правило, их мозг. Это открытие проливает свет на неожиданные аспекты эволюционного развития.

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Больше новостей:

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

