Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

Главное:
- Азарова заочно приговорили к 15 годам заключения за госизмену
- Суд доказал его сотрудничество с российскими спецслужбами и распространение антиукраинских нарративов
Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.
Азарова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, говорится в сообщении СБУ.
Что установило следствие
Находясь за пределами Украины, Азаров сотрудничал с российскими спецслужбами и занимался подрывной деятельностью в интересах Кремля. Он систематически распространял антиукраинские нарративы в эфирах российских пропагандистов, оправдывал агрессию РФ и оккупацию украинских территорий. Для более широкого распространения дезинформации использовал собственные каналы в Telegram и YouTube.
Администрированием его каналов занимается помощница, в прошлом она работала в одной из райадминистраций Киева. Среди прочего, она дистанционно договаривалась с представителями российских СМИ о времени и тематике участия Азарова в эфирах или записи комментариев.
В чем обвиняют экс-премьера
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы еще в марте 2024 года. Экс-премьеру инкриминировали:
- Государственную измену.
- Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- Призывы к свержению конституционного строя.
- Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Кроме Азарова, одна из его помощниц получила заочный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Агентура РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, введя санкции против бывших высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича. Под удар попал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Напомним, в Украине задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене. По данным следствия, фигурант дела был завербован Федеральной службой безопасности России еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Нардеп систематически выполнял задания российской спецслужбы.
Кроме этого, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера ВРУ Андрея Парубия. Подозреваемого схватили в Хмельницкой области уже через 36 часов после нападения.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
