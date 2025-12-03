Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

В частности, его признали виновным в государственной измене.

https://glavred.info/ukraine/azarova-zaochno-prigovorili-k-15-godam-tyurmy-chto-izvestno-10721030.html Ссылка скопирована

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Азарова заочно приговорили к 15 годам заключения за госизмену

Суд доказал его сотрудничество с российскими спецслужбами и распространение антиукраинских нарративов

Печерский районный суд Киева признал бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова виновным в государственной измене и действиях, направленных на насильственное изменение конституционного строя.

Азарова заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, говорится в сообщении СБУ.

видео дня

Что установило следствие

Находясь за пределами Украины, Азаров сотрудничал с российскими спецслужбами и занимался подрывной деятельностью в интересах Кремля. Он систематически распространял антиукраинские нарративы в эфирах российских пропагандистов, оправдывал агрессию РФ и оккупацию украинских территорий. Для более широкого распространения дезинформации использовал собственные каналы в Telegram и YouTube.

Администрированием его каналов занимается помощница, в прошлом она работала в одной из райадминистраций Киева. Среди прочего, она дистанционно договаривалась с представителями российских СМИ о времени и тематике участия Азарова в эфирах или записи комментариев.

В чем обвиняют экс-премьера

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Азарова и его помощницы еще в марте 2024 года. Экс-премьеру инкриминировали:

Государственную измену.

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Призывы к свержению конституционного строя.

Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Кроме Азарова, одна из его помощниц получила заочный приговор - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентура РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, введя санкции против бывших высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича. Под удар попал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Напомним, в Украине задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене. По данным следствия, фигурант дела был завербован Федеральной службой безопасности России еще задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Нардеп систематически выполнял задания российской спецслужбы.

Кроме этого, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера ВРУ Андрея Парубия. Подозреваемого схватили в Хмельницкой области уже через 36 часов после нападения.

Читайте больше:

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред