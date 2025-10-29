Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, двум его заместителям, нескольким чиновникам городского совета и представителям коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности, из-за которой система водоотведения города оказалась неподготовленной к стихии.
"Среди фигурантов - бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия", - говорится в сообщении Нацполиции.
В чем именно обвиняют Труханова
30 сентября Одессу накрыли мощные ливни, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за переполнения канализационных сетей и неисправности ливневой системы вода затопила целые кварталы города, люди спасались на крышах и чердаках.
"В результате обильных дождей погибли девять человек, среди них семья с ребенком - они проживали на цокольном этаже дома, где вода достигла критического уровня за считанные минуты, не оставив возможности для спасения", - сообщили в Нацполиции.
После трагедии полицейские начали досудебное расследование. Установлено, что система ливневой канализации Одессы годами не содержалась должным образом, что и стало одной из причин масштабного подтопления.
Провели 25 обысков
Правоохранители провели более 25 обысков в горсовете, департаментах и по местам жительства подозреваемых. Полицейские изъяли служебную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.
Подозрения объявлены девяти фигурантам производства по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей.
"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления полного круга причастных лиц", - отметили в Нацполиции.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также штраф до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
"Это не о халатности"
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на подозрение Труханову и заявил, что речь идет именно о преступной халатности.
"30 сентября в Одессе погибли девять человек. И вина тому - не стихийное бедствие, а служебная халатность должностных лиц. Сегодня сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей", - написал он на странице в Facebook.
Наводнение в Одессе 30 сентября
В Одессе 30 сентября 2025 года в течение нескольких часов выпала почти двухмесячная норма дождя, что привело к масштабным подтоплениям жилых кварталов, транспортной инфраструктуры и коммунальных сетей.
По официальным данным, погибли по меньшей мере 10 человек, убытки оцениваются около $10 млн, сотни домов получили повреждения, а тысячи жителей остались без электро- и водоснабжения.
О персоне: Геннадий Труханов
Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия. В 2025 году лишен гражданства Украины указом президента.
