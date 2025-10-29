Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

Тарас Сидоржевский
29 октября 2025, 09:31обновлено 29 октября, 10:34
235
Экс-мэр и чиновники Одесского горсовета получили подозрения в служебной халатности, которая привела к гибели людей.
Труханов
Труханов получил подозрение / Колаж: Главред, фото: НПУ, ГСЧС

Бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, двум его заместителям, нескольким чиновникам городского совета и представителям коммунального предприятия сообщено о подозрении в служебной халатности, из-за которой система водоотведения города оказалась неподготовленной к стихии.

"Среди фигурантов - бывший мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия", - говорится в сообщении Нацполиции.

Труханов
Фото: Нацполиция

В чем именно обвиняют Труханова

30 сентября Одессу накрыли мощные ливни, за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за переполнения канализационных сетей и неисправности ливневой системы вода затопила целые кварталы города, люди спасались на крышах и чердаках.

видео дня

"В результате обильных дождей погибли девять человек, среди них семья с ребенком - они проживали на цокольном этаже дома, где вода достигла критического уровня за считанные минуты, не оставив возможности для спасения", - сообщили в Нацполиции.

После трагедии полицейские начали досудебное расследование. Установлено, что система ливневой канализации Одессы годами не содержалась должным образом, что и стало одной из причин масштабного подтопления.

Провели 25 обысков

Правоохранители провели более 25 обысков в горсовете, департаментах и по местам жительства подозреваемых. Полицейские изъяли служебную документацию, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

Подозрения объявлены девяти фигурантам производства по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления полного круга причастных лиц", - отметили в Нацполиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также штраф до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Это не о халатности"

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на подозрение Труханову и заявил, что речь идет именно о преступной халатности.

"30 сентября в Одессе погибли девять человек. И вина тому - не стихийное бедствие, а служебная халатность должностных лиц. Сегодня сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей", - написал он на странице в Facebook.

Наводнение в Одессе 30 сентября

В Одессе 30 сентября 2025 года в течение нескольких часов выпала почти двухмесячная норма дождя, что привело к масштабным подтоплениям жилых кварталов, транспортной инфраструктуры и коммунальных сетей.

  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС
  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС
  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС
  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС
  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС
  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС
  • Одесса
    Одесса Фото: ГСЧС

По официальным данным, погибли по меньшей мере 10 человек, убытки оцениваются около $10 млн, сотни домов получили повреждения, а тысячи жителей остались без электро- и водоснабжения.

Больше новостей о Труханове:

О персоне: Геннадий Труханов

Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия. В 2025 году лишен гражданства Украины указом президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса Геннадий Труханов новости Одессы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:50Война
Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:38Синоптик
Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьма

09:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

Последние новости

10:53

Китайский гороскоп на завтра 30 октября: Кроликам - утрата, Змеям - страх

10:50

Трамп заговорил о завершении войны в Украине и "теплых отношениях" с Путиным

10:39

Пытал людей в Киевской области: в РФ взорвали подполковника ОМОНа - ГУР

10:30

18-летний сын Марички Падалко и Егора Соболева решил мобилизоваться - детали

10:28

Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести ПутинаБудет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина
10:15

Наталья Сумская разрушила общение с Ольгой Сумской - детали конфликта

10:10

Голубая кровь украинцев: как узнать о своем казацком или дворянском происхожденииВидео

09:55

На окнах не будет конденсата, если использовать один предмет

09:50

Ноябрь 2025 всё расставит по местам: прогноз на месяц для БлизнецовВидео

Реклама
09:48

Удар РФ по объекту ДТЭК: в Одесской области десятки тысяч людей остались без света

09:45

"Хотел, чтобы меня запомнили": премьер Александр Стоянов признался, почему ушел из балета

09:42

РФ начала использовать КАБы, похожие на реактивные ракеты: "Флеш" раскрыл детали

09:39

Мощные пожары сразу на двух нефтебазах: дроны наделали шума в КрымуВидео

09:38

Названа дата, когда Украину накроет сильный мороз: резко налетит снег и ударит -12

09:31

Труханову вручили подозрение, ему грозит тюрьмаФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 октября (обновляется)

09:10

Екатерина Бужинская рассказала об издевательствах в браке: аборт и анорексия

08:59

Какое домашнее животное лучше всего подходит вашему знаку зодиака

08:49

Главная разница между командиром и начальникоммнение

08:41

Взрыв в Хмельницком: под завалами дома нашли тела людейФото

Реклама
08:23

Карта Deep State онлайн за 29 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Гороскоп на завтра 30 октября: Ракам - серьезная ссора, Козерогам - прибыль

08:10

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды

07:46

Неизвестные дроны залетели в РФ: раздавались громкие взрывы, горят НПЗВидео

06:51

"Он зациклен": в разведке США сказали, готов ли Путин закончить войну

06:10

Как ГУР уничтожили уникальный для российских ПВО "Триумф"мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 5 отличий на картинках поющей девушки за 37 секунд

05:21

Как убрать горечь из баклажанов: классный лайфхак сэкономит время и нервы

04:50

Термоядерная революция в энергетике: Китай создаёт "искусственное Солнце"

04:00

Игорь Николаев обратился к дочери, которую больше не видит - причина

03:25

Три знака зодиака получат важное послание от Вселенной уже вот-вот

02:30

Меган Маркл показала редкий семейный момент с принцем Гарри и детьмиВидео

01:55

Градус напряжения на фронте повышается: в Генштабе рассказали о последних событиях

00:53

Самый сексуальный мужчина в мире впервые стал отцом - СМИ

00:51

Большинство делают это ежедневно: привычки водителей, которые тихо "убивают" АКПП

28 октября, вторник
23:47

Полежайкина из "Папиных дочек" обвинили в покушении на жену - детали

23:46

Герметичная тара не спасает от вредителей: простой способ, который сохранит фасольВидео

23:37

Причиной мог быть не газ: из-за чего на самом деле взорвался дом в Хмельницком

23:21

В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: названы сроки

22:33

В каких городах Украины жители могут остаться без отопления: названы зоны риска

Реклама
22:20

"Исчез почти на сутки": в России заявили о ликвидации топ-пропагандиста Позднякова

22:17

Первый "залп" по нефти, кто следующий — Трамп готовит новые санкции

21:45

Астрологи назвали самые сильные женщины по знаку зодиака

21:44

Раскрылся громкий провал Путина - что не так с российской ракетой "Буревестник"

21:43

Сладкая вкуснятина за копейки: нужно всего 3 ингредиента и 15 минут вашего времени

21:42

Подозрение объявили: Филиппа Киркорова могут посадить в тюрьму

21:29

Дикие растения – реальные деньги: секреты прибыльного бизнеса из украинских лесов

21:21

"Ситуация достаточно тяжелая": враг прорвался на окраины ключевого города - военный

21:01

Левый берег Киева может уйти под воду - на что нацелился Путин

20:48

"Позор вам": Сумская набросилась на журналистку, которая ее публично унизила

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять