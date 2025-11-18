В Польше похитили украинца: его избили молотком и пытали кипятком в гараже

По предварительной версии следствия, мотивом преступников было сведение счетов с жертвой.

В Польше похитили украинца / коллаж: Главред, фото: slaska.policja.gov.pl

Украинец получил перелом ноги и ожоги

Арестованным грозит до 25 лет лишения свободы

Полиция польского города Ченстохова в Силезком воеводстве задержала семь человек за похищение и пытки 44-летнего украинца. Четверо из задержанных заключены под стражу. Инцидент произошел 11 ноября в Ченстохове на улице Мировской, сообщила Силезская полиция.

Сотрудников Ченстоховского 4-го полицейского управления полиции были вызваны в больницу. По телефону им сообщили о "недопонимании между пациентом и медицинским персоналом".

Когда они приехали в медучреждение, то увидели, что возле больницы стоит грузовик, а рядом с ним - несколько мужчин, которые ссорились. Вскоре выяснилось, что у одного из мужчин, гражданина Украины, были травмы, и ему потребовалась медицинская помощь. Его немедленно забрали врачи.

Во время осмотра медики обнаружили у пациенты множественные травмы, свидетельствующие о жестоком избиении.

Он рассказал, что в тот день двое мужчин силой затащили его в машину возле железнодорожного переезда на улице Кеджиньской в Ченстохове и отвезли в гараж. Там его жестоко избили его молотком, облили кипятком и угрожали убийством. Затем подозреваемые отвезли его в помещение компании, связали и заперли в комнате.

В результате украинец получил перелом ноги и ожоги. Воспользовавшись минутной рассеянностью нападавших, он вырвался и добрался до грузовика, на котором затем отправился в больницу.

По предварительной версии следствия, мотивом преступников было сведение счетов, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Всем арестованным предъявлены обвинения, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Прокуратура Ченстоховы подала в суд ходатайство о заключении под стражу семерых арестованных.

Суд постановил избрать в отношении четверых из них меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные были помещены под надзор полиции и освобождены под залог. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

