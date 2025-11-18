В Польше похитили украинца: его избили молотком и пытали кипятком в гараже

Кратко:
- Украинец получил перелом ноги и ожоги
- Арестованным грозит до 25 лет лишения свободы
Полиция польского города Ченстохова в Силезком воеводстве задержала семь человек за похищение и пытки 44-летнего украинца. Четверо из задержанных заключены под стражу. Инцидент произошел 11 ноября в Ченстохове на улице Мировской, сообщила Силезская полиция.
Сотрудников Ченстоховского 4-го полицейского управления полиции были вызваны в больницу. По телефону им сообщили о "недопонимании между пациентом и медицинским персоналом".
Когда они приехали в медучреждение, то увидели, что возле больницы стоит грузовик, а рядом с ним - несколько мужчин, которые ссорились. Вскоре выяснилось, что у одного из мужчин, гражданина Украины, были травмы, и ему потребовалась медицинская помощь. Его немедленно забрали врачи.
Во время осмотра медики обнаружили у пациенты множественные травмы, свидетельствующие о жестоком избиении.
Он рассказал, что в тот день двое мужчин силой затащили его в машину возле железнодорожного переезда на улице Кеджиньской в Ченстохове и отвезли в гараж. Там его жестоко избили его молотком, облили кипятком и угрожали убийством. Затем подозреваемые отвезли его в помещение компании, связали и заперли в комнате.
В результате украинец получил перелом ноги и ожоги. Воспользовавшись минутной рассеянностью нападавших, он вырвался и добрался до грузовика, на котором затем отправился в больницу.
По предварительной версии следствия, мотивом преступников было сведение счетов, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ.
Всем арестованным предъявлены обвинения, им грозит до 25 лет лишения свободы.
Прокуратура Ченстоховы подала в суд ходатайство о заключении под стражу семерых арестованных.
Суд постановил избрать в отношении четверых из них меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные были помещены под надзор полиции и освобождены под залог. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
Украинцы в Польше - новости по теме
Как сообщал Главред, после начальной волны поддержки Украины в 2022 году в Польше наблюдается рост случаев дискриминации и ненависти в отношении украинцев. По данным опроса CBOS, готовность принимать беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025-м, а половина поляков считает государственную помощь украинцам слишком щедрой. В то же время украинские мигранты значительно помогают польской экономике.
Также сенат Польши принял закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам. Документ поддержали 57 сенаторов, 32 - против, изменений в него не вносили. Закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года
Кроме этого, 16 сентября в Варшаве полиция задержала 21-летнего украинцаи 17-летнюю белоруску из-за полета дрона над правительственными зданиями. По версии правоохранителей, они могли не знать о запрете и запускали дрон для съемки видео над Лазенковым парком.
