Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что положить в шкаф для влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго

Юлия Закрепа
2 ноября 2024, 22:40
92
Что поглощает запах плесени и влаги в доме - эксперты по уборке поделились лайфхаками.
Что положить в шкаф для влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго
Как избавиться от запаха плесени в шкафу / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Как с помощью уксуса убрать плесень в шкафу
  • Подсушенный цитрус поможет убрать неприятный запах

Как избавиться от неприятного запаха сырости в шкафу и откуда он может появиться в вашем доме - специалисты поделились советами, как предотвратить эту проблему.

Специалисты рассказали, что признаки появления сырости и плесени в доме легко распознать. Известно, что плесень имеет запах подвала или застоявшейся воды. Чаще всего она появляется в старых и неухоженных подвалах в частном доме и может перейти в ваш дом. Такая же проблема может быть и у тех, кто живет на первом этаже многоквартирного дома. Часто в подвалах трубы могут быть старые и иметь коррозию. Такие трубы могут образовывать конденсат, или легко пропускать капли воды через трещины, а это приведет к распространению плесени.

видео дня

Как избавиться от запаха плесени в шкафу

Чтобы спасти ваш шкаф от плесени и повышенной влажности, следует использовать осушители воздуха и организовать вентиляционные системы для улучшения обмена воздуха. Чтобы избавиться от неприятного запаха плесени в комнате и или шкафу нужно для начала тщательно очистить всю ее внутреннюю поверхность. Также следует использовать антисептические средства во время уборки. После этого необходимо открыть шкаф на пару часов, чтобы проветрить.

Опытные хозяйки поделились действенными народными методами, которые помогут избавиться от неприятных запахов в шкафу.

  • Уксус поможет устранить не только грибок или грязь, но и неприятный запах. Для этого необходимо вынуть все из шкафа, смочить тряпку в уксусе и протереть все поверхности шкафа изнутри. Затем нужно оставить на проветривание шкаф, чтобы запах уксуса выветрился.
  • Также против плесени поможет лимонный сок. Сок лимона нужно развести в теплой воде и нанести смесь на стенки шкафа с помощью тряпки из микрофибры. И также не забудьте оставить дверь шкафа открытой для проветривания.
  • Интересный лайфхак с кожурой цитрусовых поможет избавиться от неприятного запаха плесени. Кожуру апельсина или лимона стоит подсушить, а затем разложить в шкафу.
Универсальное чистящее средство своими руками
Как приготовить универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как вывести запах сырости в шкафу

Чтобы устранить грибок и повышенную влажность в доме, для начала стоит разобраться с причинами. Маскировать запах - это не всегда выход, стоит подходить к проблеме комплексно.

Самостоятельно бороться с запахом сырости и его причинами может быть сложно, и долго. Лучшим и самым быстрым вариантом станут услуги профессиональных клинеров. Специалисты клининговой компании быстро помогут справиться с плесенью и всеми проблемами, которые она вызывает. У работы профессионалов есть свои преимущества: используются специальные чистящие средства, которые безопасны для жильцов и не повреждают обрабатываемые поверхности.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка одежда
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атакуют Украину дронами: в пригороде Киева прогремел взрыв

Россияне атакуют Украину дронами: в пригороде Киева прогремел взрыв

23:25Украина
Что положить в шкаф для влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго

Что положить в шкаф для влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго

22:40Лайфхаки
"Логистика под угрозой": враг хочет перерезать стратегический маршрут - DeepState

"Логистика под угрозой": враг хочет перерезать стратегический маршрут - DeepState

22:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

Последние новости

23:25

Россияне атакуют Украину дронами: в пригороде Киева прогремел взрыв

23:03

РФ понесла рекордные потери: Коваленко назвал сколько и чего "перемололи" ВСУ

22:40

Что положить в шкаф для влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго

22:19

"Логистика под угрозой": враг хочет перерезать стратегический маршрут - DeepState

22:16

Муж покойной Заворотнюк решился на важный шаг ради другой женщины

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
21:46

Десятки чехов будут воевать за Украину: президент Чехии предоставил разрешение

21:17

"Это преступление против людей": Зеленский призвал усилить санкции против РФ

20:44

Цена бьет рекорды: стоимость популярного овоща в Украине стремительно растет

20:28

"Тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, но есть одно "но": объяснение

Реклама
20:16

Урожай побьет рекорды: в какие дни сажать лук на зиму в ноябре - списокВидео

20:00

Зеленский может склонить Трампа на свою сторону: в WP раскрыли планы ОП о выборах в США

19:55

Переговоры явно готовятся: при чем тут Томагавкимнение

19:45

Влупит мороз и завалит снегом: Украину накроет сильное похолодание

19:36

"Украину будут ждать новые вызовы": чем грозит победа Трампа на выборах

19:33

Ветераны, женщины и лица с инвалидностью будут заниматься разминированием - Минобороны

19:11

Рост цен или дефицит: в России начинается настоящая инфляциямнение

18:28

Путин не ограничится войсками с КНДР: с кем еще диктатор может подписать "соглашения"

18:13

Россияне применили новую тактику для атаки "Шахедами": что изменилось

18:10

РФ ударила по Днепропетровской области: среди раненых - дети

17:49

6 сел за 2 недели: войска РФ закрыли полукотел возле Курахово - BILD

Реклама
17:37

Путин не достиг ни одной цели за 1000 дней войны: Остин разнес "имперские амбиции" РФ

17:34

Защитите свой смартфон: чем полезна перезагрузка телефона

17:16

Проверенный бабушкин метод: для чего хитрые хозяйки кладут фольгу к крупеВидео

16:51

Футболист Андрей Пятов разводится с женой после 19 лет брака

16:33

Россияне получили "по зубам" и убегают: в Атеш рассказали об ударе ВСУ на ЗапорожьеФото

16:27

Арнольд Шварценеггер лишил своего сына финансовой поддержки

16:11

"Войска КНДР заходят на позиции": ВСУ очертили ситуацию на Курском направлении

15:53

Когда Украина будет иметь собственные крылатые ракеты: стали известны сроки

15:45

Серьезная угроза прорыва фронта: РФ могут "сгладить" Угледарский выступ

15:20

РФ цинично атаковала объекты энергетики: какой регион остался без света

15:15

Где спрятался тигр в джунглях: хищника смогут найти только люди с "орлиным зрением"

14:59

"ЖадАний" или "жАданий" - как правильно: какой ошибки нужно избегатьВидео

14:40

Украина может потерять контроль над Донбассом: аналитик раскрыл тревожный прогноз

14:39

Может ударить по Москве и убить Путина: Украина скоро получит собственную ракету - СМИ

14:18

Почему вредно заправлять автомобиль "до краев": водители будут удивлены

14:14

Сын Виктора Павлика выехал в США и строит собственный бизнес - что делает

13:55

РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

13:53

Одно из самых мощных с 2022 года: Сырский рассказал о новом наступлении РФ

13:30

Ежи во всем мире оказались под угрозой исчезновения: какова причина

13:09

Эксперты призвали протереть окна средством для мытья посуды: для чего это нужноВидео

Реклама
12:40

Путин бросил большие силы, чтобы сломать сопротивление ВСУ: РФ готовится захватить город

12:37

Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и сольВидео

12:27

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:23

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:10

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

12:00

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурВидео

11:41

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителейВидео

11:40

РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

11:33

РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

11:22

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять