Что положить в шкаф для влаги и плесени: неприятный запах исчезнет надолго

Что поглощает запах плесени и влаги в доме - эксперты по уборке поделились лайфхаками.

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Как избавиться от запаха плесени в шкафу / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Как с помощью уксуса убрать плесень в шкафу

Подсушенный цитрус поможет убрать неприятный запах

Как избавиться от неприятного запаха сырости в шкафу и откуда он может появиться в вашем доме - специалисты поделились советами, как предотвратить эту проблему.

Специалисты рассказали, что признаки появления сырости и плесени в доме легко распознать. Известно, что плесень имеет запах подвала или застоявшейся воды. Чаще всего она появляется в старых и неухоженных подвалах в частном доме и может перейти в ваш дом. Такая же проблема может быть и у тех, кто живет на первом этаже многоквартирного дома. Часто в подвалах трубы могут быть старые и иметь коррозию. Такие трубы могут образовывать конденсат, или легко пропускать капли воды через трещины, а это приведет к распространению плесени.

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Как избавиться от запаха плесени в шкафу

Чтобы спасти ваш шкаф от плесени и повышенной влажности, следует использовать осушители воздуха и организовать вентиляционные системы для улучшения обмена воздуха. Чтобы избавиться от неприятного запаха плесени в комнате и или шкафу нужно для начала тщательно очистить всю ее внутреннюю поверхность. Также следует использовать антисептические средства во время уборки. После этого необходимо открыть шкаф на пару часов, чтобы проветрить.

Опытные хозяйки поделились действенными народными методами, которые помогут избавиться от неприятных запахов в шкафу.

Уксус поможет устранить не только грибок или грязь, но и неприятный запах. Для этого необходимо вынуть все из шкафа, смочить тряпку в уксусе и протереть все поверхности шкафа изнутри. Затем нужно оставить на проветривание шкаф, чтобы запах уксуса выветрился.

Также против плесени поможет лимонный сок. Сок лимона нужно развести в теплой воде и нанести смесь на стенки шкафа с помощью тряпки из микрофибры. И также не забудьте оставить дверь шкафа открытой для проветривания.

Интересный лайфхак с кожурой цитрусовых поможет избавиться от неприятного запаха плесени. Кожуру апельсина или лимона стоит подсушить, а затем разложить в шкафу.

Как приготовить универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как вывести запах сырости в шкафу

Чтобы устранить грибок и повышенную влажность в доме, для начала стоит разобраться с причинами. Маскировать запах - это не всегда выход, стоит подходить к проблеме комплексно.

Самостоятельно бороться с запахом сырости и его причинами может быть сложно, и долго. Лучшим и самым быстрым вариантом станут услуги профессиональных клинеров. Специалисты клининговой компании быстро помогут справиться с плесенью и всеми проблемами, которые она вызывает. У работы профессионалов есть свои преимущества: используются специальные чистящие средства, которые безопасны для жильцов и не повреждают обрабатываемые поверхности.

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