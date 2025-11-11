Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

Вы узнаете:
Современные смартфоны становятся всё мощнее и дороже, но ресурс их аккумулятора по-прежнему ограничен.
Чтобы батарея служила дольше, специалисты рекомендуют придерживаться проверенного принципа — правила зарядки "20-80", сообщает SlashGear.
Что такое правило "20-80"
Это простое, но эффективное правило гласит: держите заряд аккумулятора между 20% и 80%, не допуская ни полной разрядки, ни полной зарядки устройства.Как отмечают эксперты, именно полная зарядка и глубокая разрядка создают повышенную нагрузку на электроды литий-ионных батарей, сокращая их срок службы. Наиболее вредными считаются последние 20% процесса зарядки, когда устройство нагревается и электрохимические процессы замедляются.
Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш смартфон прослужил не два, а три-четыре года, лучше не держать его на зарядке всю ночь и не доводить индикатор до нуля.
Как соблюдать правило "20-80"
Современные смартфоны сами помогают беречь батарею:
iPhone 15 и новее — имеют встроенную функцию оптимизированной зарядки. В разделе Настройки → Аккумулятор → Зарядка можно задать лимит, например 85%, чтобы телефон не заряжался выше этого уровня. Устройство также запоминает привычки пользователя и завершает зарядку ровно к утру.
Samsung Galaxy предлагает три режима защиты: Базовый, Адаптивный и Максимальный. Последний ограничивает заряд на уровне 80%, а адаптивный анализирует ваши привычки сна и заряжает телефон до 100% только перед пробуждением. Эти функции находятся в меню Настройки → Аккумулятор → Защита аккумулятора.
Дополнительные советы по продлению жизни батареи
Не используйте смартфон при высоких или низких температурах — это снижает ёмкость аккумулятора.
Уменьшите яркость экрана — один из главных потребителей энергии.
Закрывайте фоновые приложения, если замечаете, что батарея садится быстрее обычного.
Не используйте дешёвые кабели или адаптеры питания, они могут повредить контроллер заряда.
Эксперты подчёркивают: правило "20-80" — не миф, а реальный способ продлить срок службы вашего смартфона. Если соблюдать его и не перегревать устройство, аккумулятор сохранит до 90% своей ёмкости даже через три года активного использования.
