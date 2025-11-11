Правило "20-80": эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона

Правило 20-80 — не миф, а реальный способ продлить срок службы вашего смартфона.

https://glavred.info/techno/pravilo-20-80-eksperty-nazvali-luchshiy-sposob-dlya-zaryadki-telefona-10714433.html Ссылка скопирована

Эксперты назвали лучший способ для зарядки телефона / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Что такое правило "20-80"

Как правильно заряжать телефон

Современные смартфоны становятся всё мощнее и дороже, но ресурс их аккумулятора по-прежнему ограничен.

Чтобы батарея служила дольше, специалисты рекомендуют придерживаться проверенного принципа — правила зарядки "20-80", сообщает SlashGear.

видео дня

Что такое правило "20-80"

Это простое, но эффективное правило гласит: держите заряд аккумулятора между 20% и 80%, не допуская ни полной разрядки, ни полной зарядки устройства.Как отмечают эксперты, именно полная зарядка и глубокая разрядка создают повышенную нагрузку на электроды литий-ионных батарей, сокращая их срок службы. Наиболее вредными считаются последние 20% процесса зарядки, когда устройство нагревается и электрохимические процессы замедляются.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш смартфон прослужил не два, а три-четыре года, лучше не держать его на зарядке всю ночь и не доводить индикатор до нуля.

Как соблюдать правило "20-80"

Современные смартфоны сами помогают беречь батарею:

iPhone 15 и новее — имеют встроенную функцию оптимизированной зарядки. В разделе Настройки → Аккумулятор → Зарядка можно задать лимит, например 85%, чтобы телефон не заряжался выше этого уровня. Устройство также запоминает привычки пользователя и завершает зарядку ровно к утру.

Samsung Galaxy предлагает три режима защиты: Базовый, Адаптивный и Максимальный. Последний ограничивает заряд на уровне 80%, а адаптивный анализирует ваши привычки сна и заряжает телефон до 100% только перед пробуждением. Эти функции находятся в меню Настройки → Аккумулятор → Защита аккумулятора.

Дополнительные советы по продлению жизни батареи

Не используйте смартфон при высоких или низких температурах — это снижает ёмкость аккумулятора.

Уменьшите яркость экрана — один из главных потребителей энергии.

Закрывайте фоновые приложения, если замечаете, что батарея садится быстрее обычного.

Не используйте дешёвые кабели или адаптеры питания, они могут повредить контроллер заряда.

Эксперты подчёркивают: правило "20-80" — не миф, а реальный способ продлить срок службы вашего смартфона. Если соблюдать его и не перегревать устройство, аккумулятор сохранит до 90% своей ёмкости даже через три года активного использования.

Вам может быть интересно:

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред