Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

Смартфонам можно подключаться напрямую к спутникам и работать даже там, где отсутствуют базовые станции.

https://glavred.info/techno/testirovanie-besplatnoe-dlya-ukraincev-starlink-zarabotaet-prosto-na-smartfone-10702847.html Ссылка скопирована

Для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Мобильный оператор "Киевстар" совместно с компанией Starlink Илона Маска объявил о запуске открытого тестирования технологии Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться напрямую к спутникам и работать даже там, где отсутствуют базовые станции.

Что такое Direct to Cell

Технология обеспечивает прямую спутниковую связь, устраняя "белые пятна" покрытия. На первом этапе (октябрь–ноябрь 2025 года) участвовать смогут только владельцы смартфонов на Android. Позже поддержка появится и для iOS.

видео дня

Главное условие — наличие SIM/eSIM с поддержкой LTE и нахождение телефона на открытой местности для прямой видимости спутника, говорится на сайте "Киевстара".

Условия тестирования

На данный момент доступна только отправка и получение SMS.

Голосовые звонки и мобильный интернет заработают после коммерческого запуска — в IV квартале 2025 года.

Тестирование бесплатное: списаний с тарифа не будет, SMS, минуты и гигабайты учитываются по стандартным условиям. Абоненты-участники теста получат 100 бесплатных SMS на 30 дней.

Технология доступна на всей территории Украины, кроме:

временно оккупированных регионов,

зон активных боевых действий,

Днепропетровской и Черниговской областей (их подключат позже).

Таким образом, Украина становится одной из первых стран, где абоненты смогут попробовать спутниковую мобильную связь на смартфонах.

Вам может быть интересно:

Что такое Starlink? Starlink — это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия. В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На текущий момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек. С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред