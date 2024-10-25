Ликвидация МСЭК: в Раде объяснили, как будут выполняться функции до реформирования

Министр уволил руководителя после всех этих громких скандалов, так же как и руководителя центральной МСЭК.

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ВР, инвальдность / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: УНИАН

Как будут работать медико-социальные экспертные комиссии(МСЭК) до реформирования объяснил в эфире телемарафона глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Как пояснил Радуцкий, МСЭК будут работать до 1 января 2025 года.

"Сегодня спасибо правительству, спасибо министру. До конца недели должна быть ликвидирована центральная МСЭК, которая находится в Киеве", - отметил он. видео дня

По словам нардепа, региональные МСЭК еще будут "до 1 января работать, к сожалению, по старой системе".

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

"Но под тем контролем, который сегодня там будет, я надеюсь, что до конца года у нас громких уже каких-то скандалов не будет. Я же не думаю, что эти люди бессмертны и бесстрашны. Они должны понимать, что на них сегодня смотрит вся страна. Поэтому я думаю, что немножко будет проще. Потому что мы не можем сегодня оставить людей без такой комиссии", - рассказал председатель комитета ВРУ.

Как объясняет Радуцкий, например, кому-то, нужно протезирование. Однако есть "еще много вещей".

"То есть мы не можем сегодня сказать, что вот МСЭК нет, ждите до 1 января, пока появится что-то новое", - добавил Радуцкий.

По его словам, функции киевской центральной МСЭК - "функции контроля и куда можно пожаловаться или отменить решение районной МСЭК" - переданы городу Днепр, Институту Минздрава. Он и занимается такими экспертизами.

"Где, кстати, министр уволил руководителя после всех этих громких скандалов, так же как и руководителя центральной МСЭК. Я думаю, что до января правительство сделает все максимально для того, чтобы люди не почувствовали этого переходного периода", - подытожил нардеп.

Скандал с МСЭК - что известно

Напомним, 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них изъяли около 6 миллионов долларов наличными в разных валютах.

Впоследствии выяснилось, что почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы благодаря скандально известной руководительнице областной МСЭК, Татьяне Крупе.

Председатель СБУ Василий Малюк сообщил, что в 2024 году по материалам СБУ были выдвинуты подозрения 64 должностным лицам МСЭК, 9 из которых уже получили приговоры. Также по инициативе СБУ аннулировано 4106 выводов об инвалидности, которые выдавались по поддельным документам.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК в связи со скандалом с незаконными инвалидностями для прокуроров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, кому передадут функции МСЭК. По его словам, кластерные и надкластерные больницы - это результат госпитального планирования, которое провел Минздрав. Эти заведения "обеспечивают доступность пациентам в пределах определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений оказания медпомощи".

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