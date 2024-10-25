Цены на бензин и дизель неожиданно изменились: в чем причина роста и падения

Цены на топливо демонстрируют разную динамику.

https://glavred.info/ukraine/ceny-na-benzin-i-dizel-neozhidanno-izmenilis-v-chem-prichina-rosta-i-padeniya-10608425.html Ссылка скопирована

Цены на бензин и дизель изменились / УНИАН

Кратко:

Дизель и газ минимально подорожали, бензин дешевеет

Повышение акцизов не повлияло на цены

В Украине показали актуальные изменения цен на горючее на АЗС, о чем свидетельствуют данные портала Минфин.

Цены на топливо демонстрируют разную динамику: бензин подешевел, тогда как дизельное топливо и автомобильный газ выросли в цене.

видео дня

Больше всего подешевел бензин А-92, цена на него снизилась на 19 копеек (-0,356%) и теперь составляет 53,24 грн/л. Бензин А-95 премиум подешевел на 8 копеек, до 58,66 грн/л, а обычный А-95 - на 5 копеек, до 55,75 грн/л.

В то же время дизельное топливо подорожало на 1 копейку и теперь стоит 51,95 грн/л, а автомобильный газ вырос в цене на 3 копейки - до 34,80 грн/л.

В то же время директор КГ Сергей Куюн пояснил, что падение цен вызвали как внешние, так и внутренние факторы.

"Причиной падения цен стало снижение закупочных цен и окончание сезона активного потребления, что побуждает трейдеров стимулировать продажи", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Закупочные цены снизились из-за падения стоимости нефти, что происходит в последние месяцы на фоне роста добычи и уменьшения спроса со стороны Китая.

Таким образом, прогнозы экспертов подтверждаются: повышение акцизов на топливо в Украине с 1 октября не должно было существенно повлиять на рост цен.

Что такое акциз? Акциз - одна из разновидностей осуществляемых государством налогов (сборов), не связанных с получением прибыли предпринимателем (товаропроизводителем, торговцем). Это - самые распространенные государственные косвенные (побочные) налоги (сборы) на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, ценные металлы и прочее), которые взимают с производителей или продавцов товаров. Акциз включается в цену товара, которую платит потребитель товара, а его размер и сумма взимаются в государственный или местный бюджет. Часто применяется к отдельным импортным товарам с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного товаропроизводителя, пишет Википедия.

Изменения цен в Украине - что известно

В то же время в 2025 году украинцев ждет рост тарифов на коммунальные услуги. В СМИ неоднократно звучали прогнозы, что это повышение может быть необходимым из-за меморандума с МВФ.

Кроме этого, популярные овощи "взлетят" в стоимости уже в ноябре. Единственное, что может остановиться в цене - это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности.

Украинцам озвучили прогноз, каким будет курс доллара в ближайшие дни. Главным продавцом доллара на межбанке уже традиционно останется НБУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред