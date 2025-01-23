Готовит ли армия РФ наступление на юге Украины: Ким прокомментировал слухи

Ключевые тезисы:
- На Юге не фиксируется активность врага
- ВСУ контролируют ситуацию
- Сейчас снизилась активность обстрелов на юге Украины
В декабре прошлого года многие эксперты предупреждали о возможном новом наступлении оккупантов, указывая на вероятность активизации боевых действий в Запорожской области и на правобережной части Херсонской области. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире День.LIVE прокомментировал слухи о зимнем наступлении россиян.
По словам Кима, сейчас не фиксируется активность врага на Юге, ВСУ контролируют ситуацию.
"Все три лодки, которые у них (россиян - ред.) есть, лежат на дне Днепра", - рассказал глава ОВА.
Кроме того, на юге Украины сейчас снизилась активность обстрелов, если сравнивать с концом 2022 года. На Николаевщине под обстрелами оккупантов находятся две общины, однако на Херсонщине - гораздо больше.
Глава ОВА также поделился информацией о недавнем обстреле региона. Он сообщил, что на Николаевщине было уничтожено девять "шахедов". В результате атаки пострадали два человека.
"Одного человека уже отпустили домой, а 74-летняя бабушка сейчас в тяжелом состоянии из-за возраста", - отметил Ким.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, в ближайшее время Украина может потерять еще один населенный пункт в Донецкой области. Почти в полном окружении сейчас находится поселок Великая Новоселка.
В пресс-службе ОСГВ "Хортица" сообщили, что Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Противник, преимущественно без применения бронетехники, проводил наступательные действия в нескольких районах. В то же время ВСУ продолжают уничтожать превосходящие силы врага с целью замедления и прекращения его наступательных действий.
Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.
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Кто такой Виталий Ким?
Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.
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