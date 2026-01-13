Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знает

Вы узнаете:
- Зимой бельё долго остаётся влажным и быстро начинает неприятно пахнуть
- Разные способы дают очень разный результат, но есть исключение
Сушить вещи дома гораздо сложнее, чем кажется: зимой бельё долго остаётся влажным и быстро начинает неприятно пахнуть.
Разные способы дают очень разный результат, пишет Express.
Ванная с вытяжкой
- почти не помогает: всё зависит от мощности вентилятора, а при включённом душе влажность только растёт.
Обычная напольная сушилка
- самый дешёвый, но и самый неэффективный вариант. Одежда сохнет днями, плотные места остаются мокрыми и быстро приобретают запах сырости.
Сушилка с подогревом
- ускоряет процесс лишь немного. Тепло распределяется неравномерно, а полотенца и швы всё равно долго не высыхают, из-за чего появляется запах плесени.
Осушитель воздуха
- работает заметно лучше и одновременно снижает влажность в доме, но даже с ним бельё может сохнуть 1–2 дня.
Сушильная машина
- самый результативный способ: вещи быстро становятся сухими и свежими. Минус один — высокая стоимость эксплуатации.
Эксперты назвали быстрый способ сушки одежды
Специалисты отмечают, что зимой особенно важно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха, чтобы вещи не набирали влагу и не приобретали неприятный запах. Даже при низкой температуре стоит ненадолго проветривать помещение — это снижает влажность, уменьшает риск конденсата и появления плесени. Такой подход не требует дополнительных затрат и позволяет поддерживать комфортный микроклимат без увеличения расходов на отопление.
В материале "Суспільне Культура" авторы поделились практичными советами по сушке вещей. Авторы простым языком объяснили, как справляться с этой задачей в холодное время года.
Большинство рекомендаций уже знакомы читателям "Книги твоего дома", а часть полезных идей подсказали сами подписчики.
