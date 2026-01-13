Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знает

Назван самый результативный способ: вещи быстро становятся сухими и свежими.

https://glavred.info/lifehack/kak-vysushit-bele-zimoy-bez-batarey-prostoy-layfhak-o-kotorom-malo-kto-znaet-10731791.html Ссылка скопирована

Раскрыт идеальный способ сушки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зимой бельё долго остаётся влажным и быстро начинает неприятно пахнуть

Разные способы дают очень разный результат, но есть исключение

Сушить вещи дома гораздо сложнее, чем кажется: зимой бельё долго остаётся влажным и быстро начинает неприятно пахнуть.

Разные способы дают очень разный результат, пишет Express.

видео дня

Ванная с вытяжкой

почти не помогает: всё зависит от мощности вентилятора, а при включённом душе влажность только растёт.

Обычная напольная сушилка

самый дешёвый, но и самый неэффективный вариант. Одежда сохнет днями, плотные места остаются мокрыми и быстро приобретают запах сырости.

Сушилка с подогревом

ускоряет процесс лишь немного. Тепло распределяется неравномерно, а полотенца и швы всё равно долго не высыхают, из-за чего появляется запах плесени.

Осушитель воздуха

работает заметно лучше и одновременно снижает влажность в доме, но даже с ним бельё может сохнуть 1–2 дня.

Сушильная машина

самый результативный способ: вещи быстро становятся сухими и свежими. Минус один — высокая стоимость эксплуатации.

Эксперты назвали быстрый способ сушки одежды

Специалисты отмечают, что зимой особенно важно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха, чтобы вещи не набирали влагу и не приобретали неприятный запах. Даже при низкой температуре стоит ненадолго проветривать помещение — это снижает влажность, уменьшает риск конденсата и появления плесени. Такой подход не требует дополнительных затрат и позволяет поддерживать комфортный микроклимат без увеличения расходов на отопление.

Смотрите видео - способ сушить одежду

В материале "Суспільне Культура" авторы поделились практичными советами по сушке вещей. Авторы простым языком объяснили, как справляться с этой задачей в холодное время года.

Большинство рекомендаций уже знакомы читателям "Книги твоего дома", а часть полезных идей подсказали сами подписчики.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред