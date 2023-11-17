На зависть соседям: лучший способ для выращивания роз из 1 инградиента

Этот трюк поможет сохранить некоторые из самых красивых садовых цветов в течение пяти недель.

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Необычный способ вырастить роскошные розы / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот с видео YouTube "MAVKA"

Хотя большинство из нас будет жарить картофель этой зимой, картофель может стать незаменимым помощником в спасении сада. В это время года много садовников будут проводить больше времени в помещении. Но для тех, кто имеет розы важно следить за ними, ведь зимой из-за влажных погодных условий они очень уязвимы к болезням и разрушению, пишет издание Mirror.

Если вы хотите, чтобы ваши розы оставались яркими и красочными, возможно, вам придется отправиться в кухонные шкафы или кладовую за картофелем. По словам экспертов по садоводству Amaze Vege Garden, картофель, который многие из нас едят каждый день, содержит много воды. Именно эта влага помогает цветам процветать.

Как использовать картофель для садовых роз?

После того, как с розы обрезают все листья и цветы, стебель втыкают в картофелину, а затем высаживают ее в землю.

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Эксперты объяснили, что для того, чтобы вырастить розу в картофеле, вам понадобится как минимум 200-миллиметровый стебель. Цветы и листья нужно обрезать. Затем стебель можно воткнуть в половину картофелины и посадить в землю.

Садоводов предупреждают, что нужно набраться терпения, так как стебель должен отрастить новые корни с нуля. Это может занять от пяти до шести недель, чтобы начать работать.

Профессионалы добавляют: "наличие хорошей основы, которая естественным образом обеспечивает все питательные вещества и влагу, необходимые для роста нового растения, означает, что вам не нужно прилагать столько усилий, чтобы роза росла. Часто это единственный способ вырастить новую розу, потому что окружающая среда может быть слишком жесткой для естественного роста новых стеблей".

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