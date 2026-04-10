Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвы

Сначала участок нужно подготовить: убрать все оставшиеся с прошлого сезона растительные остатки — листья, ветки, корни и прочий мусор.

Это важно не только для чистоты, но и чтобы избежать появления грибков, плесени и других вредных микроорганизмов, которые активно развиваются на разлагающихся остатках, говорится в материале Главреда.

Какие удобрения вносить весной

Весной растениям необходимы не только азотные подкормки, но и фосфор с калием. В агрономии это сочетание известно как формула N–P–K (азот, фосфор, калий), где указывается содержание каждого элемента. Удобрения с таким составом называют комплексными.

Как восстановить истощённую почву

Для улучшения качества земли хорошо подходят натуральные средства: компост, перегной и сидераты (например, горчица, люпин или клевер). Они обогащают почву питательными веществами и способствуют развитию полезных микроорганизмов, повышая её плодородие.

Подготовка почвы перед посадкой

Перед посевом важно удалить сорняки, не перекапывать грунт, а лишь аккуратно разрыхлить его на глубину около 5–6 см. Ранней весной почву стоит один раз пролить биопрепаратами (примерно 1 литр на квадратный метр). Затем до высадки основных культур рекомендуется засеять участок смесью сидератов, где не менее 30% должны составлять бобовые растения.

Обработка почвы от болезней и вредителей

Для защиты земли применяют разные средства:

триходерма — гриб, подавляющий патогены;

фитоспорин — препарат на основе полезных бактерий;

метаризин;

раствор марганцовки;

медный купорос;

железный купорос.

Эти средства помогают снизить риск заболеваний и защитить будущие посадки.

Тёплые и солнечные дни ускоряют рост не только садовых культур, но и нежелательной травы. Сорняки забирают у почвы влагу и питательные элементы, а также могут становиться рассадником болезней и привлекать вредителей.

По мнению специалистов, избавиться от них можно и без химических средств — такие способы требуют больше труда и времени, однако остаются действенными и безопасными.

