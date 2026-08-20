Почему 21 августа нельзя совершать крупные покупки: какой церковный праздник

По древним народным верованиям, в Тадеев день 21 августа не рекомендовали совершать крупные покупки или тратить деньги без надобности.

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Какой церковный праздник 21 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Какой церковный праздник 21 августа

Что можно делать 21 августа

Что нельзя делать 21 августа

В пятницу, 21 августа, православные верующие чтят память святого апостола Фаддея - одного из двенадцати учеников Иисуса Христа. В Священном Писании его имя встречается в перечнях апостолов, однако подробных сведений о его жизни сохранилось немного. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 21 августа

Фаддей относится к числу учеников Спасителя, которые не стремились к известности, но внесли значительный вклад в распространение христианского учения.

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В Евангелиях апостол Фаддей также называется Иудой, сыном Иакова. Его не следует путать с Иудой Искариотом, который предал Иисуса Христа. В различных христианских традициях святого называют Иудой Тадеем или просто Тадеем.

Считается, что имя Фаддей имеет древнеарамейское происхождение. Его значение связывают со словами "отважный", "мужественный" и "имеющий большое сердце". Именно такие качества, согласно преданию, были присущи апостолу.

Фаддей был избран Иисусом Христом для проповеди Евангелия и распространения среди людей вести о спасении, Божьей любви и Царстве Небесном. После встречи со Спасителем его жизнь кардинально изменилась. Он стал свидетелем чудес Христа, слушал его проповеди и находился рядом с учителем в последние дни его земной жизни. После воскресения Иисус поручил ученикам продолжить начатое им дело.

После Вознесения Христа апостолы разошлись по разным странам, чтобы проповедовать христианское учение. Согласно церковному преданию, Фаддей отправился в Сирию, Месопотамию, Армению и другие восточные регионы.

Апостол призывал людей верить в единого Бога, отказываться от языческих традиций и принимать христианскую веру. Предания также рассказывают, что во время своих путешествий он помогал больным, поддерживал нуждающихся и обращал людей в христианство.

Одно из наиболее известных преданий связано с городом Эдесса. Согласно церковной традиции, Фаддей прибыл туда и исцелил правителя Авгара, который тяжело болел. После этого события многие жители города приняли христианство.

Завершил свой земной путь апостол Фаддей мученической смертью. По преданию, он погиб в Армении, где до конца продолжал проповедовать учение Иисуса Христа.

Приметы 21 августа

Если утром стоит туман, ожидали теплой и ясной погоды в ближайшие дни.

Если на небе много облаков, они быстро расходятся - день будет погожим.

Сильный ветер 21 августа - по примете, предвещал ветреную осень.

Что нельзя делать 21 августа

По древним народным верованиям, в Тадеев день не рекомендовали совершать крупные покупки или тратить деньги без надобности. Считалось, что необдуманные расходы могут привести к финансовым трудностям и недостатку в будущем. Избегали походов в гости и приема посетителей, поскольку верили, что это может стать причиной ссор, недоразумений и семейных конфликтов.

Что можно делать 21 августа

В народном календаре этот день часто называют Тадеевым днем. Он приходится на период, когда традиционно начинают собирать яблоки. Наши предки верили, что лучше срывать плоды утром, ведь за ночь они успевают остыть и дольше сохраняют свои свойства.

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