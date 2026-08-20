Ни за что не променяют своего хозяина: ветеринары назвали 7 самых преданных пород собак

Эксперты объяснили, почему тесная связь с животным зависит не только от породы, но и от образа жизни владельца.

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7 пород собак, которые обожают своих хозяев / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Почему чихуахуа следует за хозяином

Что учесть перед появлением собаки в доме

Ветеринары составили список из семи пород собак, представители которых наиболее сильно ориентированы на человека и стремятся проводить с хозяином как можно больше времени. В него вошли пудель, мопс, акита, чихуахуа, йоркширский терьер, корги и такса, пишет Parade Pets.

Ветеринарный консультант Vetster Джо Майерс отмечает, что компанию может составить любая собака, однако характер этой связи зависит от конкретного животного: одни не отходят от хозяина ни на шаг, другие ведут себя более самостоятельно, хотя тоже крепко привязываются.

Ветеринар Эйми Уорнер обращает внимание и на повседневный аспект: кормление, выгул и уход формируют устойчивый распорядок дня и дают повод выходить из дома. Именно поэтому специалисты советуют исходить, прежде всего, из собственного графика и реальной возможности удовлетворить потребности животного.

Кто возглавляет список самых преданных

Пудели, несмотря на репутацию несколько отстранённых, на самом деле сильно ориентированы на семью. Мейерс убеждена, что это умные и активные собаки, которые легко обучаются и охотно участвуют в семейных делах. Ветеринар Чирл Бонк добавляет, что эта порода чутко реагирует на настроение человека.

Мопсы охотно проводят с хозяевами большую часть дня и подходят тем, кто много времени проводит дома. В то же время из-за плоской морды они относятся к брахицефальным породам и подвержены повышенному риску проблем с дыханием.

Акиты отличаются сильной преданностью семье. Ведут себя они сдержаннее, чем ряд других пород, но связь с хозяином формируют очень прочную - при условии ответственной дрессировки и социализации.

Маленькие, но неугомонные

Чихуахуа компенсируют свои габариты характером. По словам Бонк, они привязываются к одному или нескольким людям и сопровождают хозяина из комнаты в комнату. Компактность упрощает путешествия, однако хрупкое телосложение требует осторожности.

Йоркширские терьеры тоже редко оставляют хозяина в одиночестве, при этом нуждаются в регулярных прогулках и играх. Отдельное преимущество породы - шерсть, которая сравнительно мало линяет, а также способность адаптироваться к различным условиям проживания.

Корги стремятся быть частью семейной жизни и остаются активными спутниками как дома, так и на улице. Таксы же сочетают в себе роль компаньона и бдительного сторожа, однако упрямство и чрезмерная смелость делают последовательное воспитание обязательным.

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