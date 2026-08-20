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Девушка отказалась от сахара и алкоголя: ее лицо изменилось за полтора года

Константин Пономарев
20 августа 2026, 15:14
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Эш Мередит полтора года не употребляла алкоголь и рафинированный сахар. Женщина показала фотографии до и после, объяснив причины своего решения.
Девушка живет полтора года без сахара и алкоголя
Девушка живет полтора года без сахара и алкоголя / Коллаж Главред, фото: instagram.com/ashmeredith11

Вы узнаете:

  • Как изменилась внешность женщины за полтора года
  • Почему временный отказ от алкоголя не приносил результата
  • Что помогло девушке разорвать замкнутый круг привычек

Блогер Эш Мередит показала фотографии до и после отказа от алкоголя и рафинированного сахара. По словам женщины, ей оказалось проще полностью исключить спиртное, чем постоянно пытаться ограничивать его количество.

Полтора года назад девушка решила пересмотреть привычный рацион. Она отказалась от алкоголя, газированных напитков, тортов, конфет и других продуктов с рафинированным сахаром. Результатами своего эксперимента женщина поделилась в Instagram.

видео дня

На сравнительных снимках ее лицо выглядит менее отечным, а черты стали более выраженными. Мередит подчеркнула, что заметные перемены связаны не только с удачным освещением или выбранным ракурсом.

Почему девушка решила изменить привычки

В подростковом и юношеском возрасте женщина часто употребляла алкоголь. Позднее она заметила, что спиртные напитки влияли не только на ее самочувствие, но и на выбор еды.

"Я всегда очень строго придерживалась диеты в течение недели, но обнаружила, что, когда я выпивала, у меня случались приступы переедания", - рассказала Мередит изданию LADbible.

После алкоголя девушке чаще хотелось сладостей
После алкоголя девушке чаще хотелось сладостей / Фото: https://www.instagram.com/ashmeredith11

После алкоголя ей чаще хотелось сладостей и сильно обработанных продуктов. Постепенно это превращалось в повторяющийся сценарий, выйти из которого при помощи временных ограничений не получалось.

"У меня возникала сильная тяга к обработанным продуктам и сладкому, что, по сути, подпитывало этот замкнутый круг", - объяснила она.

Тогда Эш решила одновременно отказаться от спиртного и большей части рафинированного сахара. При этом она не стала полностью исключать из меню все сладкие продукты.

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Сладости не исчезли из рациона полностью

Мередит продолжает есть фрукты и использовать кленовый сироп во время приготовления блюд. Иногда она позволяет себе десерты с обычным сахаром - например, на день рождения или по другим особым случаям.

Таким образом, ее эксперимент не превратился в строгую систему с абсолютными запретами. Основные изменения коснулись повседневных привычек и продуктов, которые раньше присутствовали в рационе регулярно.

Девушка продолжает есть фрукты и использовать кленовый сироп во время приготовления блюд
Девушка продолжает есть фрукты и использовать кленовый сироп во время приготовления блюд / Фото: instagram.com/ashmeredith11

"Мне кажется, что переработанный сахар вызывал у меня сильную зависимость. Я чувствую себя намного лучше, отказавшись от него", - призналась создательница контента.

Отказ от алкоголя оказался более категоричным. Эш поняла, что ей легче вообще не пить, чем устанавливать временные рамки, а затем снова возвращаться к прежней привычке.

Почему временные ограничения не помогали

До окончательного решения Мередит несколько раз устраивала длительные перерывы. Она не употребляла алкоголь в течение 30 дней и даже полугода, однако продолжала воспринимать спиртное как то, к чему впоследствии можно вернуться.

"Я несколько раз пыталась бросить, когда отказывалась от алкоголя на шесть месяцев или на 30 дней. Думаю, что, придерживаясь этого образа мышления, я продолжала чувствовать, что действительно хочу этого", - рассказала она.

Отказ от алкоголя оказался более категоричным
Отказ от алкоголя оказался более категоричным / Коллаж Главред, фото: instagram.com/ashmeredith11

По словам девушки, ситуация изменилась, когда она перестала воспринимать отказ как временное испытание.

"Когда ты перестраиваешь свой мозг и понимаешь, что на самом деле ничего от этого не получаешь, бросить гораздо легче", - добавила женщина.

Смотрите в видео о том, как изменилась внешность девушки:

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О профиле в Instagram: ashmeredith11

Эш Мередит - австралийская фитнес-блогер и создательница контента. В Instagram, где на нее подписаны более 500 тысяч человек, она публикует тренировки по пилатесу и силовым упражнениям, рецепты из цельных продуктов и рассказывает о собственном преображении, материнстве и отказе от алкоголя.

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