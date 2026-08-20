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Рис получится вкусным и рассыпчатым: шеф-повара вскрыли, что добавить в воду

Инна Ковенько
20 августа 2026, 15:36
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Чтобы рис получился рассыпчатым, достаточно знать несколько простых правил его приготовления.
Рис получится вкусным и рассыпчатым: шеф-повара вскрыли, что добавить в воду
Как сварить рассыпчатый рис / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как сварить рассыпчатый рис
  • Что добавить в рис для лучшего вкуса

Рис - один из самых распространенных гарниров, который подходит к мясу, рыбе, овощам и соусам. Но именно он часто получается не таким, как ожидается: вместо рассыпчатого гарнира получаем густую плотную массу.

Чтобы рис получился идеальным, Главред расскажет о нескольких простых правилах.

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Что нужно сделать перед варкой

Перед варкой рис рекомендуем промыть под холодной проточной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это помогает избавиться от излишков крахмала, который делает зерна липкими. Для гарнира лучше всего выбирать длиннозерные сорта - басмати или жасмин, пишет Pysznosci. Они содержат меньше крахмала и хорошо держат форму после приготовления. Пропаренный рис также подходит, особенно если его планируется добавлять в тушеные блюда.

Что добавить в рис, чтобы он получился рассыпчатым

Небольшое количество масла в кипящей воде создает тонкий слой вокруг зерен и предотвращает их слипание. Достаточно примерно чайной ложки на стакан сухого риса. Для нейтрального вкуса используйте рапсовое масло, а для блюд со средиземноморским акцентом - оливковое.

Как приготовить вкусный рис

Ингредиенты:

  • 200 г длиннозернистого риса;
  • 400 мл воды;
  • 5 мл рапсового или оливкового масла;
  • 3 г соли.

В кастрюле вскипятите воду с солью, добавьте масло и сразу же всыпьте промытый рис. Убавьте огонь, накройте крышкой и варите столько, сколько указано на упаковке. Во время варки не перемешивайте зерна - это только увеличит выделение крахмала. Когда вода выпарится, снимите кастрюлю с плиты и оставьте рис под крышкой еще на 5–10 минут. Перед подачей разрыхлите его вилкой - он останется рассыпчатым и легким.

Какие крупы нужно промывать
Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Дополнительные акценты

Чтобы придать рису более выразительный аромат, в воду можно добавить лавровый лист, зубчик чеснока или щепотку куркумы. Такой гарнир прекрасно сочетается с курицей в соусе, овощами, карри или рыбой.

Смотрите видео о том, как правильно варить рис:

@o_gorodnik ❓Как варить рис? Спасибо за подписку @o_gorodnik ? Для идеального рассыпчатого риса: - 1 л воды - 200 г риса - 5 г соли - 1/2 ч.л. куркумы по желанию Для полезного плова: На 2-3 порции - 450 г куриного филе - 100 г лука - 100 г моркови - 10 г чеснока - 5 г соли - 15 соевого соуса - 1 ч.л. молотой зиры - 1 ч.л. молотого кориандра - 100 г воды - 400 г вареного риса Способ приготовления смотрите в видео?? Записывайте рецепт, а мне, как всегда, поставьте лайк и напишите "спасибо" в комментариях❤️ ❓Кто со мной за рисом?? А кому интересно научиться вкусно и легко готовить изысканные блюда на своей кухне, присоединяйтесь к моему закрытому кулинарному клубу. Больше информации в сохраненных историях в Instagram. Одним словом, приятного просмотра, и спасибо вам, что вы со мной❤️#рис#плов#рецепт#повар#лайфхак#кулинария#готовим♬ оригинальный звук - o_gorodnik

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Об источнике: Pysznosci

Pyszności - это название кулинарной книги и олноименного сайта на польском языке, которую можно перевести как "Вкусняшки" или "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление различных блюд и десертов.

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