Закуска, которую съедят первой: рецепт блинчиков с крабовой начинкой

Рецепт очень вкусной закуски из крабовых палочек.

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Рецепт шикарной закуски из блинчиков / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если крабовый салат уже надоел, можно приготовить очень вкусную закуску из крабовых палочек в яичных блинчиках. Это блюдо точно станет звездой праздничного стола.

Главред узнал, что рецептом закуски в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.

Блины с крабовой начинкой - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Яйца 5 шт.

Майонез 2 ст. л.

Укроп

Соль

Перец

Для начинки:

Крабовые палочки 200 г

Твёрдый сыр 120 г

Огурец 1 шт.

Чеснок 2 зубчика

Майонез 2–3 ст. л.

Яйца смешиваем со специями, майонезом и измельченным укропом. Взбиваем всё до однородной массы венчиком и жарим на сковороде яичные блинчики. Для начинки натираем твёрдый сыр, измельчаем крабовые палочки и чеснок и смешиваем их с майонезом.

Намазываем начинку на блинчики, выкладываем внутрь кусочки огурца и сворачиваем рулетики.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Яичные блинчики с крабовой начинкой ✨ Для блинчиков: • яйца - 5 шт. • майонез "Провансаль" Щедро - 2 ст. л. • укроп • соль, черный перец Для начинки: • крабовые палочки - 200 г • твёрдый сыр - 120 г или плавленые сырки - 2 шт. • огурец - 1 шт. • чеснок - 2 зубчика • майонез "Провансаль" Щедро - 2–3 ст. л. Приготовление: В яйца добавить соль, перец, укроп и майонез, слегка взбить венчиком. Испечь тонкие яичные блинчики. Я жарила блинчики на сухой сковороде, но при необходимости слегка смажьте её растительным маслом. Крабовые палочки и сыр натереть на тёрке. Добавить чеснок, майонез и перемешать. Выложить начинку на блинчики, у края положить огурец, нарезанный соломкой, и свернуть рулетиками. Охладить 30 минут - и можно наслаждаться ? Приятного аппетита! #тіктокукраина #фудблог #рецепт ♬ 747 - DOROFEEVA

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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