Закуска, которую съедят первой: рецепт блинчиков с крабовой начинкой

Если крабовый салат уже надоел, можно приготовить очень вкусную закуску из крабовых палочек в яичных блинчиках. Это блюдо точно станет звездой праздничного стола.
Главред узнал, что рецептом закуски в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.
Блины с крабовой начинкой - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 5 шт.
- Майонез 2 ст. л.
- Укроп
- Соль
- Перец
Для начинки:
- Крабовые палочки 200 г
- Твёрдый сыр 120 г
- Огурец 1 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Майонез 2–3 ст. л.
Яйца смешиваем со специями, майонезом и измельченным укропом. Взбиваем всё до однородной массы венчиком и жарим на сковороде яичные блинчики. Для начинки натираем твёрдый сыр, измельчаем крабовые палочки и чеснок и смешиваем их с майонезом.
Намазываем начинку на блинчики, выкладываем внутрь кусочки огурца и сворачиваем рулетики.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Яичные блинчики с крабовой начинкой ✨ Для блинчиков: • яйца - 5 шт. • майонез "Провансаль" Щедро - 2 ст. л. • укроп • соль, черный перец Для начинки: • крабовые палочки - 200 г • твёрдый сыр - 120 г или плавленые сырки - 2 шт. • огурец - 1 шт. • чеснок - 2 зубчика • майонез "Провансаль" Щедро - 2–3 ст. л. Приготовление: В яйца добавить соль, перец, укроп и майонез, слегка взбить венчиком. Испечь тонкие яичные блинчики. Я жарила блинчики на сухой сковороде, но при необходимости слегка смажьте её растительным маслом. Крабовые палочки и сыр натереть на тёрке. Добавить чеснок, майонез и перемешать. Выложить начинку на блинчики, у края положить огурец, нарезанный соломкой, и свернуть рулетиками. Охладить 30 минут - и можно наслаждаться ? Приятного аппетита! #тіктокукраина#фудблог#рецепт♬ 747 - DOROFEEVA
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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