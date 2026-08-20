Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого

Пользователи Tik Tok делятся простым способом сделать ресторанный десерт прямо в арбузе.

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Как приготовить домашнее арбузное мороженое со сливками / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Жарким летним днем нет ничего лучше, чем освежиться сочным и сладким арбузом, однако привычная нарезка дольками может быстро надоесть. Любимую ягоду можно легко превратить в изысканные лакомства - от легкого арбузного лимонада до нежнейшего домашнего мороженого в натуральной арбузной чаше. Эти два простых, но трендовых рецепта, которые разлетелись по соцсети Tik Tok, помогут вам удивить близких и спасут от любой жары.

Быстрое арбузное мороженое в арбузной чаше

Ингредиенты:

половина арбуза;

молоко - около 100–150 мл.

Пошаговое приготовление:

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Возьмите половину арбуза и ложкой аккуратно выскоблите мякоть из центральной части, сделав небольшое углубление.

Поместите подготовленную половину арбуза в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания.

Достаньте замороженный арбуз, налейте в углубление немного молока.

Ложкой соскабливайте замороженную мякоть арбуза по краям и смешивайте её прямо внутри "чаши" с молоком до образования кремовой текстуры.

Переложите готовое нежное арбузное мороженое в пиалу и подавайте.

Смотрите видео - рецепт трендового арбузного мороженого:

Арбузный лимонад и домашнее арбузно-сливочное мороженое

Ингредиенты:

половина арбуза;

сливки (жирные) - 1 упаковка (200–250 г);

сгущенное молоко - 100–150 мл;

апельсин - 1 шт.;

мята - несколько веточек;

шоколад и ягоды (для украшения).

Пошаговое приготовление:

Из половины арбуза извлеките мякоть и пюрируйте ее погружным блендером прямо в арбузной корке.

Процедите полученное арбузное пюре через сито в глубокую миску. Часть чистого сока перелейте в кувшин, добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мяту - получится освежающий арбузный лимонад.

К оставшейся части арбузного сока в миске добавьте сливки и сгущенное молоко.

Тщательно взбейте смесь погружным блендером до однородности.

Перелейте полученную массу обратно в очищенную половину арбузной корки, накройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку до полного застывания.

Готовое мороженое сформируйте специальной ложкой в шарики, выложите в десертный бокал, украсьте тертым шоколадом, долькой шоколада, ягодами и мятой.

Смотрите - Как приготовить очень вкусное арбузное мороженое:

Ранее Главред писал, можно ли замораживать арбуз и что их него потом можно приготовить. Детальнее читайте в материале: Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните.

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Об источнике: Tik Tok Tik Tok - это сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Как сообщает Википедия, запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.

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