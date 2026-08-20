Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого

Жарким летним днем нет ничего лучше, чем освежиться сочным и сладким арбузом, однако привычная нарезка дольками может быстро надоесть. Любимую ягоду можно легко превратить в изысканные лакомства - от легкого арбузного лимонада до нежнейшего домашнего мороженого в натуральной арбузной чаше. Эти два простых, но трендовых рецепта, которые разлетелись по соцсети Tik Tok, помогут вам удивить близких и спасут от любой жары.
Быстрое арбузное мороженое в арбузной чаше
Ингредиенты:
- половина арбуза;
- молоко - около 100–150 мл.
Пошаговое приготовление:
Возьмите половину арбуза и ложкой аккуратно выскоблите мякоть из центральной части, сделав небольшое углубление.
Поместите подготовленную половину арбуза в морозильную камеру на несколько часов до полного застывания.
Достаньте замороженный арбуз, налейте в углубление немного молока.
Ложкой соскабливайте замороженную мякоть арбуза по краям и смешивайте её прямо внутри "чаши" с молоком до образования кремовой текстуры.
Переложите готовое нежное арбузное мороженое в пиалу и подавайте.
Смотрите видео - рецепт трендового арбузного мороженого:
@alohalexia Trying the viral watermelon ice cream ??☀️ This was SO yummy and perfect for a hot summer day! #watermelon#icecream#summertreats#summerrecipes#asmr♬ Watermelon Sugar - Instrumental - INST
Арбузный лимонад и домашнее арбузно-сливочное мороженое
Ингредиенты:
- половина арбуза;
- сливки (жирные) - 1 упаковка (200–250 г);
- сгущенное молоко - 100–150 мл;
- апельсин - 1 шт.;
- мята - несколько веточек;
- шоколад и ягоды (для украшения).
Пошаговое приготовление:
Из половины арбуза извлеките мякоть и пюрируйте ее погружным блендером прямо в арбузной корке.
Процедите полученное арбузное пюре через сито в глубокую миску. Часть чистого сока перелейте в кувшин, добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мяту - получится освежающий арбузный лимонад.
К оставшейся части арбузного сока в миске добавьте сливки и сгущенное молоко.
Тщательно взбейте смесь погружным блендером до однородности.
Перелейте полученную массу обратно в очищенную половину арбузной корки, накройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку до полного застывания.
Готовое мороженое сформируйте специальной ложкой в шарики, выложите в десертный бокал, украсьте тертым шоколадом, долькой шоколада, ягодами и мятой.
Смотрите - Как приготовить очень вкусное арбузное мороженое:
@vkusnolife Как же это вкусно ? . . . . . #арбуз#мороженое#готовимдома#лето#едарецепт♬ оригинальный звук - ВкуснаяКухня
Ранее Главред писал, можно ли замораживать арбуз и что их него потом можно приготовить. Детальнее читайте в материале: Как заморозить арбуз и что из него приготовить: рецепт изысканного граните.
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Об источнике: Tik Tok
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Как сообщает Википедия, запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений.
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