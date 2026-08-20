Школьник стал богачом, покупая чужой хлам: как он делает $7000 в месяц

Вы узнаете:
- Как телешоу подсказало школьнику идею прибыльного бизнеса
- Как склад за 450 долларов принес подростку почти $50 тысяч
- Как 17-летний школьник начал зарабатывать более $7000 в месяц
Американский школьник Майкл Хаскелл превратил необычное увлечение в прибыльный бизнес. Подросток покупает содержимое заброшенных складских ячеек, а найденные вещи перепродает через интернет. Его доход уже превышает 7000 долларов в месяц (312 тысяч гривен), а одна удачная покупка принесла почти 50 тысяч долларов (2,2 млн гривен).
Пока многие сверстники проводят свободное время за видеоиграми или встречаются с друзьями, 17-летний Майкл участвует в торгах за невостребованные складские помещения в Нью-Йорке и его окрестностях. Об этом пишет Daily Mail.
"Любое из этих мест может оказаться золотой жилой", - рассказал подросток во время одного из посещений складского комплекса.
Увлечение из телешоу превратилось в настоящий бизнес
Идея заняться поиском забытых ценностей пришла Майклу два года назад. Он посмотрел повтор реалити-шоу Storage Wars, герои которого покупают содержимое заброшенных складских ячеек, не зная заранее, что находится внутри.
Вскоре школьник начал приобретать помещения компаний CubeSmart, Extra Space Storage и Manhattan Mini Storage. Найденные предметы он выставляет в собственном магазине Mike’s Unique Treasures на платформе eBay.
Теперь это занятие приносит подростку более 7000 долларов ежемесячно. Управляет своим бизнесом Майкл из дома в Нью-Джерси, где живет вместе с матерью Анной.
Картина принесла школьнику первую крупную прибыль
Переломный момент наступил после того, как Майкл заплатил 450 долларов (20 тысяч гривен) за содержимое складской ячейки в Бруклине. Внутри находилась коллекция произведений искусства стоимостью в десятки тысяч долларов.
Когда-то помещение принадлежало арт-дилеру Эндрю Криспу, работавшему в 1980-х годах. Среди оставленных вещей подросток обнаружил произведение известного художника Ман Рэя, а также рисунки американского живописца Уолта Куна.
Благодаря этой покупке Майкл получил почти 50 тысяч долларов прибыли.
"Я всегда в поисках следующего Криспу. Это была моя первая большая удача", - признался школьник.
По словам подростка, именно после этой находки родственники перестали воспринимать его занятие как обычное развлечение.
"После этого моя семья стала серьезно относиться к моему хобби", - пошутил он.
За дверями складов скрываются чужие истории
За два года Майкл приобрел множество ячеек, содержимое которых позволяло частично восстановить истории прежних владельцев. Одно из помещений в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, принадлежало светской львице. В нем хранились дизайнерские платья, дорогие аксессуары, пустые бутылки из-под водки и документы о разводе.
Другой склад, расположенный в престижном районе на Манхэттене, ранее принадлежал родственнику первого чернокожего мэра Ричмонда в Калифорнии.
Необычное увлечение изменило и комнату Майкла. Там, где раньше стояли наборы Lego, теперь находится рабочий кабинет с редкими антикварными предметами. Среди них - пишущая машинка Hermes 3000 и картины маслом. Рядом со школьными учебниками на столе лежат документы для уплаты подоходного налога, которые подросток заполняет с помощью матери.
Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.
Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.
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Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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