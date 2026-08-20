Звезда популярной российской группы отрубил себе руку

Тело артиста нашли в воде в городе Петербург.

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Музыкант отрубил себе руку / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с музыкантом

Зачем он отрубил себе руку

В террористической России обнаружили тело российского музыканта группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян.

Как пишут российские пропагандисты, артист отрубил себе руку накануне смерти. Труп обнаружили в водоеме на Мичманской улице, в трех метрах от берега. На погибшем были только футболка и трусы. По предварительной оценке, тело пролежало в воде несколько часов. Рядом с местом происшествия полицейские нашли топор и отрубленную кисть левой руки.

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Криминалисты пытаются восстановить картину произошедшего. На данный момент специалисты склоняются к версии, что Дмитрий сам отрубил себе руку, затем пошел к воде.

У музыканта было трое детей / Фото Стархит

Отметим, что Дмитрию Оганяну было 45 лет, он прославился как бас-гитарист группы "Кукрыниксы", коллеги называли его Вагон. В коллектив он пришел еще в 2001 году и был бессменным участником группы до ее распада в 2018-м.

Сообщается, что в последние годы у погибшего бас-гитариста "Кукрыниксов" Дмитрия Оганяна были проблемы с руками, из-за чего он почти не мог играть на инструментах. Об этом рассказал вокалист "Бригадного подряда" Анатолий Скляренко.

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О группе: Кукрыниксы Кукрыниксы - российская рок-группа, основанная Александром Леонтьевым, Дмитрием Гусевым и Алексеем Горшенёвым ("Ягодой"). Название группы происходит от трио советских карикатуристов Кукрыниксы. Музыкальный стиль группы, в целом укладывающийся в альтернативный рок, со временем менялся. В первых альбомах группа играла панк-рок, в более поздних - отошла от панка, демонстрируя влияние готик-рока и постпанка.

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